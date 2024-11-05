民眾黨團：若民進黨不依法追加預算　將「反對總預算付委到底」

▲民眾黨團召開「總預算案卡關有解方，民進黨別再自己卡自己」記者會，圖為立委麥玉珍、張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

114年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰今（5日）赴立法院進行最後一天的「補考」報告。立院民眾黨團5日上午召開記者會，民眾黨立委張啓楷表態，如果民進黨不依法追加預算，民眾黨團將反對總預算付委到底，「不要想付委！」

立法院1、5日邀請卓榮泰報告預算編制經過並備詢，預計在質詢結束後，朝野將決定總預算案是否付委審查。民眾黨團5日上午召開「總預算案卡關有解方？民進黨別再自己卡自己」記者會，黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黃珊珊出席。

黃珊珊開場先提到4日財政委員會的狀況，財政部長跟主計部長都坐在財政委員會一整天，俗說話「當家不鬧事」，「我想問民進黨鬧夠了沒？」上會期提出《財劃法》版本後，在委員會開公聽會廣泛討論，且多次邀請地方政府相關首長到立院做相關發言，財政部也說有跟地方政府密集開會溝通，但至今都沒看到財政部任何版本。

▲吳春城、黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊指出，昨天上演的荒謬鬧劇，所有委員共有4至5輪程序發言，自己則在第3輪登記時才發言，希望讓各個立委有充分時間表達立場，但並非沒有討論；然而民進黨從不提版本到最後說沒有討論，相信全國民眾都看在眼裡，民進黨不想負責也不知道怎麼面對新民意，更無法解決《財劃法》問題，背棄多年理想、忘記過去曾要的改革，並喊話嚴厲譴責所有暴力行為。

張啓楷說，「總預算今天能不能付委，請民進黨不要造謠，不要卡住自己的總預算案，也不要錯過最後『補考』的補破網機會！」請民進黨站在法治這一邊，別對不起原住民等族群，原民禁伐補償條例是立法院三讀通過的法案，民進黨卻破天荒未依法編列預算，開了最糟糕的惡例。

張啓楷強調，民眾黨無法接受民進黨的弄法玩法，倘若民進黨繼續不依法追加預算，總預算就不要想付委，民眾黨將反對總預算案付委到底，「解鈴還須繫鈴人，總預算至今沒有付委是因民進黨違法在先，如果民進黨繼續知法違法，以後立院通過的法定預算、主決議都行不通了。」