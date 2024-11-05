三商炸雞改名遭波及　拿坡里披薩跪求：別再改我們Google地圖店名

▲三商炸雞改名被波及，拿坡里披薩跪求「別再改我們Google地圖店名」。（圖／翻攝自拿坡里官方粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

全台12家「拿坡里炸雞專賣店」1日正式改名「三商炸雞」，然而卻有消費者將「拿坡里炸雞專賣店」與「拿坡里披薩．炸雞」弄混，將「拿坡里披薩．炸雞」在Google地圖的店名改為三商炸雞，讓業者忍不住在臉書喊話，拜託大家不要再改店名了。

三商餐飲目前旗下共有11個品牌，包含三商巧福、福勝亭、三商鮮五丼、虎記餃子、品川蘭、拿坡里披薩炸雞等，而「拿坡里披薩炸雞」由於炸雞太受市場歡迎，三商餐飲2019年順應市場需求，將拿坡里炸雞獨立設立專賣店，並取名為「拿坡里炸雞專賣店」，直到今年11月1日才改名為三商炸雞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過由於「拿坡里披薩炸雞」、「拿坡里炸雞專賣店」之前品牌過於相似，導致這次炸雞專賣店改名三商炸雞後，有消費者不知道是誤會還是惡作劇，不斷在Google地圖替「拿坡里披薩炸雞」換店名，讓「拿坡里披薩炸雞」只好在臉書粉絲團特別發文，拜託大家不要再幫忙改店名了。

▲拿坡里求饒大家「拜託別改Google地圖店名」。（圖／翻攝自拿坡里官方粉絲團）

「拿坡里披薩炸雞」在臉書表示，改名字的是隔壁的拿坡里炸雞專賣店，11月1日起正式更名為三商炸雞，「三商炸雞和拿坡里披薩炸雞販售商品不同、優惠也不同喔」、「各位，我們還在，小編跪求大家，別再改我們Google地圖的店名了好嗎」。