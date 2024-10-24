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「這招台灣人很愛」拿坡里卻改成三商炸雞！百萬網紅嘆：像盜版

▲▼ 拿坡里炸雞。（圖／翻攝拿坡里官方粉絲團）

▲拿坡里炸雞將改名為三商炸雞。（圖／翻攝拿坡里官方粉絲團）

網搜小組／劉維榛報導

許多網友認為，「拿坡里」是被Pizza耽誤的炸雞店，由於三商餐飲將在11月掛牌上市，未來店名將改為「三商炸雞」重塑品牌形象。消息曝光後，百萬網紅「Cheap」卻驚呼，「聽起來就遜爆了，好像鄉下的盜版路邊攤炸雞」，更嘆道「不知道誰出的餿主意？」

Cheap在臉書粉專表示，三商餐飲11月就要上市，要把拿坡里炸雞改名三商炸雞，讓他直呼看不懂這波操作，「拿坡里炸雞都經營多久了，說改就改。」

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他也分析，集團旗下品牌除了三商巧福，看得出來「坡里披薩、福勝亭、鮮五丼」都故意取異國名字，就是為了打造高端形象，「這招台灣人很愛，雖然都是走CP值路線。」

而下個月要改名為三商炸雞，這讓Cheap直呼「聽起來就遜爆了，好像鄉下的盜版路邊攤炸雞，拿坡里美味黑幫改成三商美味黑幫，感覺第一輪就淘汰了。不知道誰出的餿主意，把老闆舔得舒舒服服的，高層竟然沒人阻止？」

最後，Cheap也舉例，「想想麥當勞如果改成國賓漢堡，德克士炸雞改成康師傅炸雞，21風味館變成統一炸雞會怎樣？」

底下網友熱議，「感覺變low了」、「這名字真的不行」、「有錢人和我們想的不一樣（誤）」、「拿坡里黑手黨炸雞會不會比較美味」、「這也難說，搞不好生意很好」、「原來不是只有我黑人問號」、「根本是路邊攤的名稱」。

三商餐飲董事長陳翔玢表示，目前旗下共有11個品牌，包括「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等，總計共有422家門市，10月又新開了3家，未來仍會積極展店，並以商場為主，不過不同品牌有不同取向，拿坡里就有9成是街邊店。

關於「拿坡里炸雞」將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，集團藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力，品牌將透過更名，進一步提升市場辨識度，並配合自有外送團隊及第三方物流合作，提供全方位的外送服務。

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