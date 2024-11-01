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拿坡里炸雞專賣正式改名「三商炸雞」！限時19天「炸雞桶買1送1」

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲全台12家「拿坡里炸雞專賣店」即日起正式改名為「三商炸雞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台12家「拿坡里炸雞專賣店」即日起改名為「三商炸雞」，並祭出限時19天「炸雞桶買1送1」優惠，一次就能吃到酥脆炸雞、咔啦腿排，今（1）日正式開跑。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出限時19天炸雞桶買1送1優惠。

為感謝消費者支持，「三商炸雞」即日起至11月19日祭出「炸雞桶買1送1」超殺回饋優惠，只要購買「6塊炸雞桶（脆皮／義式）」就送「6塊咔啦腿排桶」，特價333元，換算下來平均每塊炸雞28元有找，划算爆表；同步推出新品「蔥香蒜辣雞柳條」，限時嚐鮮價只要99元。

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出3大感恩節優惠。

另，感恩節將至，21風味館（21PLUS）也祭出「3大感恩節優惠」，包括「21香草烤雞特價379元」，較原價現省111元，以及「21香草烤半雞特價198元」、「炸雞感恩分享餐特價390元（內含5塊香脆炸雞、1份酥炸杏鮑菇、1份紫玉Q藷）」，皆祭出75折優惠，即日起至11月30日限時開跑，外送平台、21TOGO店型不適用此優惠。

21風味館的香草烤雞是選用21種神奇香草以黃金比例調配、烘烤嚴選雞肉，讓每隻雞透過低溫深層按摩打滾的方式鎖住鮮美肉質，並以蒸氣烤箱現烤，外皮酥脆、肉質多汁；香脆炸雞則使用鮮嫩雞肉裹粉，再以獨特翻滾技術使金黃炸衣呈現鱗片狀，大口咬下就能聽到喀滋響聲，搭配微辣口感，超級涮嘴。

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