川普敗選恐發生暴動　川粉：槍已上膛準備好了

▲川粉至今堅信2020年川普的勝選被竊走。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選選後是否發生動亂引發關注。搖擺州北卡羅來納州一名前總統川普支持者3日來到造勢會場，55歲女子維琪（Vikki Westbrook）至今仍堅信2020年川普的勝選被竊走，「作為共和黨人，我們槍已上膛，準備好了（locked and loaded）」。另名川粉則稱，川普若敗選將發生暴動。

衛報報導，維琪所言並不完全是在開玩笑，她確實擁有數量未明的槍枝，儘管就她個人而言，傾向避免選後可能爆發的任何麻煩，因為她還有小孩，承擔不起坐牢，但擔憂其他共和黨人可能會採取行動，「很多共和黨人不會再忍了，他們不會讓大選被偷走第2次」。

維琪認為，如果現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在5日大選勝出，理由只有一個，也就是選舉舞弊。83歲川粉賽得里克（Cedric Perness）直言，「如果川普沒有選贏，人們就會暴動」，這些騷亂對他來說太過危險不會參加，「我會在那裡沒命」，但會反過來銷售周邊商品，為川普陣營盡一份力。

依據美國非營利研究機構「公共宗教研究所」（Public Religion Research Institute）近期一項民調，有四分之一的川普支持者認為，川普若選輸應該宣布選舉結果無效，不惜一切代價奪回白宮。

維琪承認，2021年1月6日國會發生暴動時她就在現場，堅信2020年川普的勝選被竊走，「4年前我真的生氣，非常憤怒」，若川普再次敗選將會更加氣憤。