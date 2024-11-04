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美選倒數！川賀力搶關鍵「搖擺郡」　8決勝地區選情一次看

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲雅虎新聞指出，7個搖擺州的關鍵郡治，以及選舉人票非贏者全拿的內布拉斯加州的「搖擺郡」可能揭示11月5日美選的最終結局。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美選倒數，最新民調顯示，民主黨候選人賀錦麗與共和黨的川普之間選情激烈，搖擺州的戰績隨時會影響這場「史上最勢均力敵的選舉」的選舉結果，讓7大搖擺州的幾個關鍵「搖擺郡」成為了雙方的必爭之地。

1. 喬治亞州的科布郡（Cobb）

位於亞特蘭大西北方的科布郡，過去一直都是共和黨的鐵票倉。然而，隨著當地人口近年變得更多元化，民主黨在郡內的支持率也隨之提升。

科布郡在希拉蕊（Hillary Clinton）2016年對決川普就開始了「由紅轉藍」的趨勢，讓希拉蕊以約2個百分點的優勢獲勝；拜登在2020年的選舉更將雙方差距擴大到逾14個百分點，成為1992年以來首度拿下喬治亞州的民主黨總統候選人。如果賀錦麗無法吸引郊區共和黨選民與有色人種選民支持，在選舉中拿下科布郡，那麼她將難以抵擋川普在亞特蘭大都會區的強大實力。

▲▼川普,希拉蕊。（組圖／達志影像／美聯社）

▲希拉蕊2016年和川普對決時，成功將科布郡「由紅轉藍」。（組圖／達志影像／美聯社）

2. 威斯康辛州的沃基夏郡（Waukesha）

沃基夏郡是共和黨的傳統堡壘，但近期共和黨的優勢逐漸被削弱，因為當地富裕和教育程度較高的選民開始轉向支持墮胎權，並逐漸對川普感到反感。在這一情況下，賀錦麗有望在此縮小共和黨的優勢。

3. 內華達州的瓦修郡（Washoe）

內華達州的政治區域分為3塊：多數人口稀少的鄉下地區是共和黨的鐵桿粉絲，人口稠密、以工人階級為主的克拉克郡（Clark）選民多數偏藍，因此剩下的瓦修郡（Washoe）往往成為了決定全州政治走向的重要關鍵。

在過去的6次總統大選中，內華達州有4次的普選雙方差不到3個百分點，不過今年佔了全州20%的拉丁裔選民大多偏向川普，因此賀錦麗必須保住，甚至超越拜登上次的優勢，才有可能拿下內華達州。

4. 密西根州的韋恩郡（Wayne）

韋恩郡是底特律都會區的所在地，過去也一直都是民主黨的鐵票倉。然而，共和黨在底特律西部的白人工人選民支持度近來有所提升，加上當地有大量非裔和阿拉伯裔選民，這2大族群都對拜登政府在加薩戰爭的立場深感不滿，讓賀錦麗在韋恩郡的選舉困難重重。報導稱，賀錦麗需要維持拜登在上屆選舉的支持率，才能避免密西根州出現變數。

▲▼加薩爆炸。（圖／CFP）

▲韋恩郡的非裔和阿拉伯裔選民對拜登的加薩政策感到不滿。（圖／VCG）

5. 內布拉斯加州的道格拉斯郡（Douglas）

儘管內布拉斯加不是搖擺州，且共和黨自1968年以來就一直在該州的總統選舉中勝出，但道格拉斯郡卻是標準的「搖擺郡」。1991年，內布拉斯加州議會決定採取選舉人票分配制，而非常見的「贏者全拿」，普選獲勝者將獲得2張選舉人票，其餘3張則由聯邦眾議員的選區勝者各得1張。

內布拉斯加的第1與第3選區向來都是深紅區，但歐巴馬和拜登都分別在2008和2020年拿下第2選區，因此賀錦麗在當地仍有勝算。這一選區90%的居民都集中在道格拉斯郡，人口多為受過教育的郊區白人，且奧瑪哈（Omaha）北部還有不少非裔居民。這些因素都對民主黨十分有利。如果賀錦麗能拿下該郡，就可以順利爭取到關鍵的1張選舉人票，對於拿下「鐵鏽地帶」至關重要。

6. 賓州的伊利郡（Erie）

賓州是所有搖擺州中最重要的一個。根據《銀色公報》的全國平均民調，如果選舉在今天舉行，賀錦麗將贏得257張選舉人票，而川普則將獲得262張，其中2人只有在賓州打成平局。這一民調顯示了賓州的19張選舉人票將成為最後選舉結果的關鍵，這就是為什麼人們認為賓州今年最有可能成為轉折點的州。

與此同時，伊利郡被認為是賓州的縮影，其中心城區的選民多數支持民主黨，但農村地區的選民則較為保守，意識形態非常複雜。不過，伊利郡也成為風向標，因為自1992年來，在該郡勝出的候選人通常都會拿下賓州。民調顯示，賀錦麗目前在當地的支持率領先於川普，但由於相關民調仍在誤差範圍內，因此選情仍十分膠著。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登是1944年以來首位贏得馬里柯帕郡的民主黨總統。（圖／路透）

7. 亞利桑那州的馬里柯帕郡（Maricopa）

擁有龐大的拉丁裔人口的馬里柯帕郡，在上屆選舉中將票投給了拜登，讓他成為1944年以來的首位贏得該郡的民主黨總統。儘管報導指川普在馬里柯帕郡的支持率有所下降，但共和黨最近正集中火力，致力於在當地爭取選票，而且川普主打的邊境安全也是亞利桑那極為關注的議題，增加了民主黨在當地選舉的不確定性。

8. 北卡羅萊納州卡貝拉斯郡（Cabarrus）

卡貝拉斯郡的選民自1948年以來，在每一次的總統選舉中都投票給共和黨，但拜登卻在上屆選舉中，以個位數的微小差距領先川普。分析指出，這一改變是因為卡貝拉斯郡的選民結構發生了變化，非白人選民的增加讓當地從深紅地區開始變成慢慢偏向民主黨。報導指出，賀錦麗若能在此縮小差距，或許可能重現歐巴馬2008年全州勝利的局面。

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