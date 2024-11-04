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3萬人民調出爐！　模型預測：賀錦麗攻下4搖擺州「戰勝川普」

▲▼ 美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）

▲ 賀錦麗和川普民調支持度不相上下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選前最後關頭，美國國家廣播公司（NBC）3日公布封關民調顯示，民主黨賀錦麗與共和黨川普戰成平手，但各自在不同議題和群體中具有優勢；英國民調公司Focaldata進行的大型調查則預測賀錦麗將拿下4個搖擺州，最終擊敗川普當選。

美媒POLITICO報導，Focaldata過去一個月對美國各地逾3.1萬名選民進行調查，並使用創新的「MRP」模型，預測賀錦麗會拿下密西根州和內華達州，並在賓州和威州微幅領先，將以些微差距打敗川普。

綜合MRP結果及搖擺州大型線上民調，Focaldata評估賀錦麗將在密西根州領先川普5%，在內華達州領先2%，並以些微差距在賓州和威州勝出，攻下4個搖擺州，川普則會在喬治亞州及北卡羅來納州勉強打敗賀錦麗。而亞利桑那州投票數據與MRP模型預測有所分歧。

Focaldata首席研究員卡納加蘇姆（James Kanagasooriam）說明，整個選戰期間MRP預測結果都是川普勝出，直到最後一次民調才「偏向民主黨，但只有一點點」，只要誤差達到2016年或2020年的1/3，川普便有可能重返白宮。

Focaldata也警告，部分民調機構可能因擔心再次低估川普，使結果大多為五五波以避免出錯，卻低估賀錦麗支持度。

美媒NBC於3日公布的封官民調則顯示選情陷入膠著，賀錦麗與川普支持度均為49%，雙方在不同議題上具有優勢，形成旗鼓相當的對決。

對賀錦麗有利的因素包括民主黨人熱情高漲、在墮胎議題上領先川普20%，且被認為更關心中產階級；川普則在經濟、生活成本議題上有優勢，且有2/3選民認為國家正朝錯誤方向前進，比起拜登政府，他們更欣賞川普任內施政表現。

儘管兩人整體支持度相近，但在不同群體中卻有巨大差異。賀錦麗相較川普的最大優勢在於非裔選民（87%對9%）、30歲以下年輕選民（57%對41%）及大學以上學歷的白人選民（55%對43%）；川普則在農村選民（75%對23%）、白人選民（56%對42%）及大學學歷以下的白人選民（64%對34%）中領先。

支持者性別落差也達到34%，女性對賀錦麗支持度高出16%（57%對41%），男性對川普支持度則高出18%（58%對40%）。

此外有超過半數選民已參與提前投票，賀錦麗在已投票的選民中支持度領先7%，計畫到5日當天再投票的選民中，川普則有16%優勢。民調也指出，不論誰當選，有60%選民認為美國將繼續分裂，僅有28%認為選後會更加團結。

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