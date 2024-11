3萬人民調出爐！　模型預測：賀錦麗攻下4搖擺州「戰勝川普」

▲ 賀錦麗和川普民調支持度不相上下。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國大選前最後關頭,美國國家廣播公司(NBC)3日公布封關民調顯示,民主黨賀錦麗與共和黨川普戰成平手,但各自在不同議題和群體中具有優勢;英國民調公司Focaldata進行的大型調查則預測賀錦麗將拿下4個搖擺州,最終擊敗川普當選。

美媒POLITICO報導,Focaldata過去一個月對美國各地逾3.1萬名選民進行調查,並使用創新的「MRP」模型,預測賀錦麗會拿下密西根州和內華達州,並在賓州和威州微幅領先,將以些微差距打敗川普。

綜合MRP結果及搖擺州大型線上民調,Focaldata評估賀錦麗將在密西根州領先川普5%,在內華達州領先2%,並以些微差距在賓州和威州勝出,攻下4個搖擺州,川普則會在喬治亞州及北卡羅來納州勉強打敗賀錦麗。而亞利桑那州投票數據與MRP模型預測有所分歧。

Focaldata首席研究員卡納加蘇姆(James Kanagasooriam)說明,整個選戰期間MRP預測結果都是川普勝出,直到最後一次民調才「偏向民主黨,但只有一點點」,只要誤差達到2016年或2020年的1/3,川普便有可能重返白宮。

Focaldata也警告,部分民調機構可能因擔心再次低估川普,使結果大多為五五波以避免出錯,卻低估賀錦麗支持度。

NEW: Kamala Harris and Donald Trump head into Election Day neck and neck at 49% each, in a race defined by deep polarization along gender lines, final NBC News poll shows. https://t.co/TVDnP1wPvZ

美媒NBC於3日公布的封官民調則顯示選情陷入膠著,賀錦麗與川普支持度均為49%,雙方在不同議題上具有優勢,形成旗鼓相當的對決。

對賀錦麗有利的因素包括民主黨人熱情高漲、在墮胎議題上領先川普20%,且被認為更關心中產階級;川普則在經濟、生活成本議題上有優勢,且有2/3選民認為國家正朝錯誤方向前進,比起拜登政府,他們更欣賞川普任內施政表現。

WATCH: The final NBC News poll of the 2024 race finds a gender gap of more than 30 points separating the voting preferences of men and women.@SteveKornacki: “If this happens, this would be the biggest gender gap ever recorded.” pic.twitter.com/XNEi2HhBJ5