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咖啡囤貨時間到了！7-11精品買7送7、全家買3送3　只限今天

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的時間！7-11推出大杯精品美式、精品拿鐵、馥芮白「買7送7」；而全家也有全盈+PAY會員限定「特濃美式、拿鐵買3送3」，通通都只限今（1）日開搶。

★7-ELEVEN

●7-11在「OPENPOINT行動隨時取」推出精品咖啡優惠，只限11月1日開搶，數量有限，售完為止。

大杯精品美式，買7送7，原價1400元，特價700元，省下700元。

大杯精品拿鐵，買7送7，原價1540元，特價770元，省下770元。

大杯精品馥芮白，買7送7，原價1680元，特價840元，省下840元。

▼7-11精品美式、精品拿鐵、精品馥芮白，通通買7送7。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月3日：

「OPENPOINT行動隨時取」即日起至11月3日，推出CITY TEA現萃茶「莎郎嘿柚 韓柚風味青茶」2杯99元，每日限量開賣1500組。

▼「莎郎嘿柚 韓柚風味青茶」2杯99元。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●門市優惠

7-11在門市也推出「超值五六日」限時3天優惠，11月1日至11月3日，HERSHEY'S好時經典可可（中熱/大冰）同價位「買1送1」。

▼HERSHEY'S好時經典可可限時特惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全盈會員咖啡「買3送3」

全家便利商店每月1日也推出「全盈會員好康日」咖啡優惠，只要成為「全盈+PAY」會員，11月1日上午10點起在全家APP就能搶購，大杯「Let’s Café 特濃美式」或「Let’s Café 特濃拿鐵」只限今天「買3送3」，冰熱不限。

首次註冊全盈+PAY會員，還送「Let’s Café 經典美式中杯」1杯，推薦好友再送50元全盈儲值金。

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●11元吃霜淇淋

除此之外，全家近來歡慶雙11購物節，有機會用11元吃霜淇淋！即日起至11月26日，消費者凡於全台全家完成包裹取件，並報會員電話或出示APP會員條碼，可獲得「11元指定商品2選1酷碰券」，憑券可兌換Fami!ce霜淇淋1支(原價49元)，或大杯焙茶拿鐵1杯(原價65元)。數量有限，兌完為止。

▲全家迎接雙11，用11元吃霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）

★萊爾富

萊爾富在「Hi-Life VIP APP」內的整買零取，11月1日也推出咖啡「買1送1」限時優惠，包括：

Hi café大杯冰/熱美式咖啡（原價45元），同品項買1送1。

Hi café大杯冰/熱拿鐵咖啡（原價55元），同品項買1送1。

秋冬必喝Hi café中杯熱黑糖薑茶，買1送1。

▼萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取，11月1日咖啡買1送1。（圖／業者提供）

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