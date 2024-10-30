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防颱備貨！泡麵、瓶裝水第2件5折　超市賣場生鮮熟食優惠一次看

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出防颱優惠，泡麵第2件6折、瓶裝水第二瓶5折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風康芮逼近台灣，全聯全台1200間門市增加備貨量，即日起至10月31日蔬菜、肉類、烘焙甜點優惠，美味堂熟食牛肉麵特價、玉米濃湯買1送1。家樂福也有多款蔬菜、青森蘋果優惠。7-11推出泡麵第2件6折、瓶裝水第二瓶5折。

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯蔬果、生鮮優惠。（圖／記者林育綾攝）

★全聯

●蔬果
即日起至10月31日：
履歷牛心蕃茄原價85元，特價75元。 

10月31日至11月7日：
進口青花菜原價75元，特價69元。

即日起至11月7日：
履歷青江菜單包36元。 履歷小白菜單包36元。

10月30日至11月7日：
青森弘前富士蘋果#40，單顆特價55元。 美國宇宙脆蘋果#64，單顆特價29元。 

●生鮮肉類：
即日起至10月31日：
雲林土雞切塊，原價189元，特價165元。
挪威鮭魚菲力，單盒原價298元、特價199元，等於67折

11月1日至11月7日：
豬五花火鍋薄切肉片，每100公克特價43元。

11月1日至12月5日：
活凍大白蝦，原價單盒188元，特價159元。

●熟食、懶人料理：

即日起至11月7日：
美味堂蒜蒜雞湯，原價189元，優惠價179元。
美味堂x清真中國牛肉麵食館聯名「紅燒牛肉湯」，原價199元，特價189元。

▲全聯聯名必比登推介老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」，「紅燒牛肉湯」優惠。（圖／業者提供）

10月30日至11月3日：
「火山頭監製-豆乳鍋(全素)/鹽味豚骨鍋/海鮮貝類鍋/豚骨綜合鍋/松茸風味鍋(735~760ml)」，單包特價159元，任2包312元，平均每包156元。
「愛麵族鍋燒麵/美濃板條/刀削麵(200~220g)」，單包28元，任2包51元，平均每包25元。
「康寶2人份濃湯-自然原味/金黃玉米/火腿玉米/港式酸辣湯(3入)」，單袋115元，買1送1。
「灣仔碼頭手工水餃-高麗菜豬肉/玉米蔬菜豬肉/鮮筍高麗菜豬肉(30~40入)」，每包239元。 

●泡麵
10月30日至11月3日： 
「維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)」每組76元，任1組加贈20福利點。
「農心-辛拉麵/爽口烏龍麵/辛辣白菜風味拉麵(120g)」單包38元，任5包169元。
「味丹味味麵精緻肉燥湯麵(78gx5入)」每組65元。  

●全聯小時達優惠

全聯線上PX GO!「小時達」，10月31日前小時達單筆滿800元，輸入指定折扣碼【給折扣別搗蛋】現折100元。

「分批取」推出颱風專區，囤貨必備調理熟食、麵製品、罐頭、冷藏、冷凍食品及咖啡、麵包等指定商品，11月1日前單筆消費滿600元，加碼享10%福利點回饋。

★家樂福

家樂福在泡麵、罐頭、冷凍水餃，備貨量為平日2成以上，在菜價方面，民眾關心的颱風天後菜價是否上漲，目前已擬定陸續推出抗漲平價專區，提供民眾安心購買。推薦品項及防颱優惠，家樂福量販/超市/線上購物與家速配同步。

10月30日至11月7日：
履歷牛蕃茄，促銷75元。
青花菜，促銷69元（2入138元）。
履歷青江菜、小白菜，33元。
青森早生富士#46品規，49元。
華盛頓宇宙脆蘋果，促銷29元。 華盛頓宇宙脆蘋果#56品規，促銷39元。

10月30日至11月11日：
美國馬鈴薯/200g，11元。
有機丸株金針菇/200g，12元。
獨家新品「211餐盤健康火鍋」750g，168元。
履歷去殼玉米筍120g，1盒39元。
日本紅春香地瓜500G，1袋119元
家樂福有機特級杏鮑菇1kg，109元（11月1日～11月6日）

▲▼家樂福青森蘋果、防颱優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福青森蘋果限時優惠。（圖／業者提供）

11月1日至11月18日：
青森土岐蘋果46規格，39元。
青森蘋果雙色2入組(土岐Toki、紅顏姬)，贈INLOVE 濾掛咖啡包，每組特賣129元。全台家樂福量販/超市分店開賣，數量有限贈完為止。

▲▼家樂福青森蘋果、防颱優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福推出青森蘋果雙色組。（圖／業者提供）

11月1日起，在全台家樂福量販/超市分店，購買任一種日本青森蘋果（限定青森產蘋果，不限種類/顆數/包裝形式），使用在店內提供的青森蘋果造型打卡框合照，並上傳個人Facebook、Instagram、Threads貼文，標註「#青森蘋果在家樂福」，憑購買證明與打卡頁面，可至服務台兌換獨家「青森蘋果防水貼紙組1套」共8款造型，價值199元，數量有限，送完為止。

★大潤發

大潤發生鮮蔬果、肉片、海鮮品，皆有2倍的備貨量，並推出多款優惠。另針對電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足。

●生鮮 
即日起至11月5日：
冷藏肉/解凍肉文昌雞切塊800g，每盒特價240元。 金目鱸魚片150~200g，2片特價178元。 美國華盛頓GALA蘋果，每粒特價13元。 台灣金針菇200g，每包特價13元。

●泡麵、烘焙甜點
「來一客杯麵-鮮蝦魚板/牛肉蔬菜風味(63gx3杯)」每組特價65元。
「肉桂蘋果千層蛋塔」每盒99元。

★ 7-ELEVEN

7-11因應民眾防颱需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨；雨具相關商品提高1至2成備貨。同步推薦關東煮、滷味、熱罐等暖胃商品，颱風期間就近採買。

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

▲7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

即日起至11月3日：
御料小館冷凍指定商品，任選2入95折、4入88折。
個人化湯品，兩入92折、3入88折。

10月30日起至11月12日：
指定烘焙麵包第2件省10元。

10月30日至11月26日：
統一H2O純水1500ml，2瓶39元。
愛之味分解茶590ml，4入特價98元。
PH9.0鹼性離子水800ml，第2瓶5折。

10月30日至11月3日：
進口泡麵，第2件6折。
隨緣泡麵，2件88折。
雙響泡，2件62元。

7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時一站串聯門市，同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務， foodomo 即日起至11月3日止享有單筆消費滿299元輸入「準備開趴踢」享全站消費7折優惠，最高現折100元。

訂閱用戶方面加碼活動，即日起至10月31日福饕訂閱用戶，再享有單筆消費滿$299元，享OP點數1點折2元，最高折200元，每人活動期間可使用5次，外送外帶自取皆適用。

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