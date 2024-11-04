東京博物館辦Kitty展　中國人狂擠「大量代購買爆」惹怒日本網友

▲東京上野國立博物館舉辦「Hello Kitty 50週年特展」，現場擠爆。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

「中國蝗蟲大軍」再度出現！這次發生在日本東京國立博物館的「Hello Kitty 50週年特展」，現場不只出現大批中國人，更發生大量買爆代購的狀況，並擾亂現場排隊秩序，引發日本網友極度不滿。

本月1日位在東京上野的國立博物館，舉辦一場「Hello Kitty 50週年特展」，現場也販售多樣限量商品。不過一大早開展，就有大批民眾排隊要入場，有日本粉絲一度以為，這些排隊人潮都是朝聖Kitty的粉絲，後來才發現，全都是要進場買爆的中國人。

▲中國代購與黃牛團，掃走一大批的公仔。（翻自X平台）

有日本網友拍攝的影片可見，這些中國人擠進會場後，開始瘋狂掃貨，相信他們都是準備轉售的代購。更有日本網友崩潰地說，看到他們掃走一包又一包的Kitty貓公仔，讓真正的粉絲非常心痛。另外也有日本網友抱怨，現場秩序相當混亂，吵雜聲不斷，看個展覽根本變「阿鼻地獄」。

據悉主辦單位事後亡羊補牢，表明特展商品禁止轉售，並規定每人每次限購50件商品。不過還是受到日本網友質疑，認為中國代購團若出動人海戰術來搶購，秩序仍難以控制。



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