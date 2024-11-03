已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

▲已婚男演員被抓包偷吃人妻4次，他喊冤「只有2次希望賠少點」。（示意圖／Pixabay）



圖文／鏡週刊

一名已婚王姓男演員遭控偷吃同劇組的已婚女演員，兩人利用前往台南老塘湖藝術村拍片的空擋，在車上擁抱與親吻，並至旅館陸續發生4次性行為。女演員的丈夫抓包妻子出軌後，憤而提告索賠百萬，王男則喊冤，不是4次，他只跟人妻睡了2次，請求降低賠償金額。台南地院審理後判王男侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

據判決書記載，人夫指控，王男和妻子都是演藝從業人員，王男明知妻子有家庭，還不保持距離，甚至會刻意私下偷約去公園散步談心，往來過度密切，某日兩人一起前往老塘湖藝術村拍片，收工後就在車上擁吻，並相約去旅館發生4次性行為，不見面的時候還互傳猥褻影像及透過視訊做出猥褻行為。

人夫表示，因為王男是演員，時不時都可能在報章雜誌或媒體看到他的消息與照片，自己只要看到就會想到妻子外遇一事而感到痛苦不堪，依法向王男求償100萬元。

王男則喊冤，雖然自己確實有和人妻發生性行為，但並非人夫指控的4次，而是只有2次，兩人的不倫關係也僅維持一個月就徹底斷絕往來，希望人夫看在他誠心悔悟的份上，加上自己並非受媒體持續關注、具有相當影響力的人，而僅僅只是藝術表演者，可以把索賠百萬降低成改賠20萬就好。

法院依據人夫提出王男和妻子的訊息，例如：「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」、「那為何你沒把持住」、「我是指林默娘那晚，照道理...我不應該赴約...但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然...殺（煞）住了」，認為僅看這些內容，無法證明兩人在林默娘公園有親密舉動。

不過根據人夫向妻子求證的對話，妻子坦承和王男在不同的日期，各發生2次性行為，時間分別是去年6月初及6月末，因此判定人夫所指控的兩人共發生4次性行為為真。審酌王男已婚，從事演藝及主持人工作等情，判他侵害配偶權要賠30萬元。全案可上訴。



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