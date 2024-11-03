　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

已婚男演員被抓包偷吃人妻4次，他喊冤「只有2次希望賠少點」（示意圖，Pixabay）

▲已婚男演員被抓包偷吃人妻4次，他喊冤「只有2次希望賠少點」。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

一名已婚王姓男演員遭控偷吃同劇組的已婚女演員，兩人利用前往台南老塘湖藝術村拍片的空擋，在車上擁抱與親吻，並至旅館陸續發生4次性行為。女演員的丈夫抓包妻子出軌後，憤而提告索賠百萬，王男則喊冤，不是4次，他只跟人妻睡了2次，請求降低賠償金額。台南地院審理後判王男侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

據判決書記載，人夫指控，王男和妻子都是演藝從業人員，王男明知妻子有家庭，還不保持距離，甚至會刻意私下偷約去公園散步談心，往來過度密切，某日兩人一起前往老塘湖藝術村拍片，收工後就在車上擁吻，並相約去旅館發生4次性行為，不見面的時候還互傳猥褻影像及透過視訊做出猥褻行為。

人夫表示，因為王男是演員，時不時都可能在報章雜誌或媒體看到他的消息與照片，自己只要看到就會想到妻子外遇一事而感到痛苦不堪，依法向王男求償100萬元。

王男則喊冤，雖然自己確實有和人妻發生性行為，但並非人夫指控的4次，而是只有2次，兩人的不倫關係也僅維持一個月就徹底斷絕往來，希望人夫看在他誠心悔悟的份上，加上自己並非受媒體持續關注、具有相當影響力的人，而僅僅只是藝術表演者，可以把索賠百萬降低成改賠20萬就好。

法院依據人夫提出王男和妻子的訊息，例如：「如果我是以前的我，林默娘，妳不會這麼輕鬆」、「那為何你沒把持住」、「我是指林默娘那晚，照道理...我不應該赴約...但是對妳真有好感！也看看自己能否把持住，果然...殺（煞）住了」，認為僅看這些內容，無法證明兩人在林默娘公園有親密舉動。

不過根據人夫向妻子求證的對話，妻子坦承和王男在不同的日期，各發生2次性行為，時間分別是去年6月初及6月末，因此判定人夫所指控的兩人共發生4次性行為為真。審酌王男已婚，從事演藝及主持人工作等情，判他侵害配偶權要賠30萬元。全案可上訴。


更多鏡週刊報導
暈越南嫩妹！台男給錢給房堅持娶　婆婆無奈答應媳婦「3要求」卻人財兩空
英國鐵齒母買下「最受詛咒娃娃」　3歲兒詭異對話！後續展開超驚悚
面試考應酬能力　求職者連打19局撲克牌慘輸6萬！回家才想通

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第2位台人吳忠達戰死烏克蘭　還有「6位國人」在俄烏前線奮戰
《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！
展榮認上心靈課程「哭到眼淚乾」！
快訊／林安可、陳晨威輪番開轟　中華10比3擊退捷克
快訊／Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻
已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與蛋車擦撞釀火燒車！「綠色隧道」黃一片　驚悚火球片曝光

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

康芮颱風侵北市文山區成重災區　警方組災後重建隊投入重建工作

趕著開趴！女通緝犯搭毒友車未開大燈拒攔查　警搜出喪屍煙彈

北市社子島火燒車！小貨車全面燃燒濃煙竄天　車主原地嚇傻

「若戰死留在戰場就好」吳忠達二赴烏克蘭　母慟：一直勸他別去

快訊／台中國小童騎腳踏車竄出遭2車撞！搶救無效亡

康芮颱風肆虐東海岸漁港　國軍水下作業大隊支援排除阻礙

快訊／高雄菜市場傳意外！工人踩破遮雨棚3樓墜下昏迷送醫

移工情侶騎車出遊違規被警攔　失聯身分曝光慘了

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

SJ圭賢今年4度來台揪E.L.F「去我家」　中文推薦新專輯「明年演唱會見」

女排球員神回擊震驚全場　臉被排球擊中竟反彈得分

15萬名牌包被兒子拿去作畫　黃小柔讚：欣賞才華很重要

女兒見爸回家露笑顏　看媽就秒收起笑容XD

老匠人在工地圍籬寫字 徒手畫出同比例超佩服

與蛋車擦撞釀火燒車！「綠色隧道」黃一片　驚悚火球片曝光

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

康芮颱風侵北市文山區成重災區　警方組災後重建隊投入重建工作

趕著開趴！女通緝犯搭毒友車未開大燈拒攔查　警搜出喪屍煙彈

北市社子島火燒車！小貨車全面燃燒濃煙竄天　車主原地嚇傻

「若戰死留在戰場就好」吳忠達二赴烏克蘭　母慟：一直勸他別去

快訊／台中國小童騎腳踏車竄出遭2車撞！搶救無效亡

康芮颱風肆虐東海岸漁港　國軍水下作業大隊支援排除阻礙

快訊／高雄菜市場傳意外！工人踩破遮雨棚3樓墜下昏迷送醫

移工情侶騎車出遊違規被警攔　失聯身分曝光慘了

「戰神麥可」僅出賽不到3分鐘　許皓程：曹薰襄不在狀況內

第2位台人吳忠達戰死烏克蘭　還有「6位國人」在俄烏前線奮戰

與蛋車擦撞釀火燒車！「綠色隧道」黃一片　驚悚火球片曝光

柯叔元、韓瑜「加起來快100歲」　談黃昏戀爆火花：幾歲都可以追愛

《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

4連敗！戰神王律翔關鍵一擊失手　許皓程力挺：他的選擇是對的

會不會打呼「看5面相」秒知！　醫示警：恐缺氧猝死

黑豹旗／曾聖恩冠軍戰開轟猛打秀　盼看齊表哥江少慶

快訊／林安可、陳晨威輪番開轟　中華10比3擊退捷克

新北喝茶也能好菌多　青農李若嘉推出益生菌茶包

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／台中7歲男童騎腳踏車突竄出　遭電動機車、休旅車接連撞上

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

屏東綠鬣蜥跳樹逃竄！畫面如下大雨

鮮肉按摩慘遭師傅「偷吃蕉」約1分鐘！　怒告上法院

閃車自撞亡！朝陽科大生今公祭　父接星宇錄取書

朝陽科大生告別式　女友深情告白：永遠愛你

即／國道1號追撞「車頭撞爛變形」　男駕駛失去呼吸心跳

獨／摩鐵地板藏碎玻璃　夫妻「滿是血」急診收場

「橘子」許芷瑜傳已轉往澳洲　北檢：不予評論

變態男對3女下藥性侵　遭重判7年半

國道賓士車插進大貨車尾！車頭夾扁　駕駛送醫不治

更多熱門

相關新聞

第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」

第一次壞壞！她全程閉眼「不敢看生殖器」

情侶交往一段時間後，難免會發展進一步的關係，不過近日有網友表示，0經驗的她雖曾看過A片，但卻無法直視男性的生殖器，因此就想知道，若要和男友恩愛，她該如何克服呢？貼文曝光後，引發網友討論。

夫赴陸「包二奶」！人妻忍20年反擊了

夫赴陸「包二奶」！人妻忍20年反擊了

兒遭潑油　母放棄急救：我成殘忍母親

兒遭潑油　母放棄急救：我成殘忍母親

轟鏡週刊羅織「人頭」政治獻金　黃珊珊：「鏡檢」已經成為「鏡導」

轟鏡週刊羅織「人頭」政治獻金　黃珊珊：「鏡檢」已經成為「鏡導」

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

關鍵字：

鏡週刊男演員偷吃女演員性行為

讀者迴響

熱門新聞

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚或明天生成「銀杏」颱風　路徑出爐

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

單親媽遭移工性侵！獨力養4孩絕望：不想活了

人氣女優下海拍AV「因為存款剩4100元」

劉德華3hrs演唱會遭全程直播！「還是4K畫質」

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

三仙台岸邊出現「黃色飛碟」　東管處解答真相

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

即／台中7歲男童騎腳踏車突竄出　遭電動機車、休旅車接連撞上

北東明變天「低溫溜滑梯探19度」　準「銀杏」颱風1路徑防共伴效應

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

網紅松鼠「被處死」！萬人連署沒用

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

更多

最夯影音

更多

颱風天踹車刺青猴現身　嚼檳榔道歉：別扯到我爸媽

趙露思直播「臉差太多」又被質疑整形　她發文：律師來之前不會說任何話！

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

GD原想耍帥合體…被隊友毀了XD　「模仿大聲經典表情包」笑翻

道奇搭雙層巴士封王遊行　大谷翔平用英文感謝球迷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面