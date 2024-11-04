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文化部官員遭控違法　逾500萬標案涉圖利國策顧問嚴雋泰

台銀所有的自由之家，過去曾是接待外賓及外交部使節的場所。

▲台銀所有的自由之家，過去曾是接待外賓及外交部使節的場所。

圖文／鏡週刊

故總統嚴家淦後代涉占用古蹟且連續五年取得政府標案，經本刊踢爆後已進入司法偵辦程序。除了嚴家淦之子、現任國策顧問嚴雋泰有侵占台銀資產之嫌，文化部官員也遭控在未取得台銀同意續借古蹟前，就違法開標，將涵蓋台銀產權、逾500萬元的標案標給嚴雋泰所成立的協會，恐有圖利之虞，北檢、中檢各自接獲檢舉均已立案偵辦，將調查是否涉及侵占、圖利及違反《政府採購法》。

嚴家淦兒子嚴雋泰遭控長期占用台銀二處古蹟，五年撈文資局近三千萬元標案，檢方已立案調查。

▲嚴家淦兒子嚴雋泰遭控長期占用台銀二處古蹟，五年撈文資局近三千萬元標案，檢方已立案調查。

《鏡週刊》6月初踢爆，嚴家淦四子、現任國策顧問嚴雋泰成立的協會，遭控占用父親故居及台銀所屬的自由之家、大同之家共1.3公頃古蹟卻未花一毛錢，更連續五年取得文化部文資局的標案逾2千200萬元，消息曝光後，台北地檢署、台中地檢署已分別立案偵辦，除了調查嚴雋泰所屬協會是否涉及侵占，文化部官員更遭檢舉涉嫌違法開標、圖利嚴雋泰，為此，檢方將約談相關人士釐清。

在台銀同意續借古蹟之前，文資局遭控竟違法開標，並由嚴雋泰成立的協會標走逾500萬元標案。（翻攝政府電子採購網）

▲在台銀同意續借古蹟之前，文資局遭控竟違法開標，並由嚴雋泰成立的協會標走逾500萬元標案。（翻攝政府電子採購網）

本刊掌握，嚴雋泰遭控侵占的嚴家淦故居、自由之家及大同之家，3處古蹟所在地為台北市中正區，文化部遭檢舉涉嫌違法開標的機關則是文資局，所在地是台中市，北檢、中檢已分別收到檢舉並各自立案調查，檢舉人除了向檢方提供本刊當初的完整報導，還在檢舉函中詳列文化部官員的違法事項。遭控違法的標案，從公告、開標至決標時間，橫跨英、賴政府的前後任文化部長史哲及李遠（小野）。

文化部文資局長陳濟民（圖）遭檢舉違法開標，涉圖利現任國策顧問的嚴雋泰。

▲文化部文資局長陳濟民（圖）遭檢舉違法開標，涉圖利現任國策顧問的嚴雋泰。

產權國有的嚴家淦故居、台銀產權的自由之家及大同之家3處古蹟土地約1.3公頃，但長期由嚴家後代占用。

▲產權國有的嚴家淦故居、台銀產權的自由之家及大同之家3處古蹟土地約1.3公頃，但長期由嚴家後代占用。

根據本刊掌握的檢舉內容，除指控嚴雋泰長期占用古蹟，另點名文化部文資局長陳濟民多處違法故意，在台銀同意續借古蹟之前竟違法開標，將涵蓋台銀產權範圍、逾500萬元的環境維護勞務採購案標給嚴家的協會，不僅有違反《政府採購法》之嫌，恐也涉及圖利。


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