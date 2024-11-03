情侶玩日本鬼屋　走10分鐘「男友突喊肚子痛棄權」！背後原因超毛

▲原來男友有陰陽眼。（示意圖／pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，跟男友一起去挑戰日本遊樂園最可怕的鬼屋，走進去10分鐘後，男友突然說肚子痛要棄權，接著就往出口走去，男友事後解釋，因為看到工作人員背上趴了一個女人，本來以為男友在騙人，沒想到回國後男友帶她去廟裡拜拜，師姐一看到她就說「有個女人差點上了你的身」，她聽完後全身發毛。

女網友在臉書「靈異公社」發文，和男友一起去日本遊樂園的知名鬼屋，走進去約10分鐘，有個工作人員跑出來嚇人，接著男友突然抓住她，並稱自己肚子痛要棄權，接著就往出口走，原PO對男友的行為感到非常不解，接下來的行程也都取消了。

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男友解釋，工作人員出現嚇人的時候，看到一個女人趴在工作人員的背上，並對他做出「噓」的手勢，暗示下一個目標是她。本來以為男友只是隨便掰一個理由，直到回國後，男友帶她去廟裡拜拜，有個師姐一看到她就說，「妳最近應該有去陰氣重的地方，有個女人差點就上了妳的身，你本身八字輕，別去那些地方」。

原PO全身起雞皮疙瘩，師姐敘述的跟男友講得一模一樣，原來男友有陰陽眼，但怕原PO會害怕，所以一直沒說。她回想起男友之前的謎樣行為，明明電梯空無一人，男友卻要她靠邊站，走在路上莫名其妙側身，租房子時挑了好幾家，原來都是有原因的。

對此，網友紛紛表示，「有陰陽眼其實也是活的很累」、「戰慄迷宮真的蠻恐怖的，走完要很久，有規定裡面扮鬼只能男性，而且就算燈全開還是恐怖」、「以前我對陰陽眼也半信半疑，但自從遇到一個同事後就真的相信了，遇到一堆奇奇怪怪的事情，真的不能不信」、「看得到還是有好處的，知道哪兒有問題不要去，看得到的人通常不會鐵齒」。