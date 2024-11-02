　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

▲▼日本被團協獲頒今年諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本被團協獲頒今年諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本在二戰時慘遭美軍在廣島、長崎投擲原子彈，戰後受害者們組成「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協），長年以來致力倡導達成全球無核化，呼籲永遠不應再次使用核武器，今年獲頒諾貝爾和平獎，預計將有31人下個月出席在挪威首都奧斯陸的頒獎典禮，當中包含來自南韓的受害者。

根據《日本放送協會》，日本被團協從1956年成立後，數十年以來向全球倡導反核武的和平理念，今年10月終於獲頒諾貝爾和平獎，預計將於12月10日由31名原暴受害者或後代子孫前往挪威出席頒獎典禮，包括童年時在長崎遭遇原子彈爆炸的田中重光（84歲），而現年92歲的代表委員田中熙巳更將在現場發表演說。

田中重光回憶，當年才4歲的他與祖父母、母親、弟弟等6人居住在距離爆炸地點6公里的長崎縣時津町，與家人在柿子樹下休憩時發生原子彈爆炸，瞬間閃出一道白光，於是他死命地往後山逃跑，途中遭遇威力比颱風還強的暴風，儘管沒有受傷，但母親事發3天後前往爆炸現場確認有人狀況，最後因肝臟、甲狀腺病變而反覆住院治療，至於父親則因罹患肝癌而死亡。

▲▼二戰時美軍在日本廣島投擲原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰時美軍在日本廣島投擲原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

田中重光受訪時表示，「儘管我內心還沒做好獲獎的準備，但這是非常寶貴的經驗。雖然不知道會發生什麼事，但我們長年以來向世人呼籲『別再造成其他人因核彈受害』、『讓長崎成為最後的核彈爆炸地』，因此我們想把這些經驗告訴給其他人，並且和當地人溝通。」

根據韓媒《中央日報》，此次出席頒獎典禮的名單，還包含來自南韓的鄭源述和定居巴西的受害者渡邊淳子，以及來自日本的聯合國裁軍事務副祕書長中滿泉。

▲▼位日本廣島的原爆圓頂屋。（圖／達志影像／美聯社）

▲位日本廣島的原爆圓頂屋。（圖／達志影像／美聯社）

鄭源述擔任韓國原爆被害者協會的會長，1943年9月誕生於日本廣島，而雙親則是從日本殖民時期在朝鮮慶尚南道陜川遭到日本強制動員，1945年8月在廣島時遭遇美軍投擲原子彈，日本戰敗後則是隨雙親返回位於南韓的故鄉，童年時因支氣管疾病所苦，最後才從雙親得知是因為受到原爆影響所導致。

據悉，1945年8月美軍在廣島、長崎投擲原子彈時，推測約有74萬人受害，其中包括10萬名朝鮮人，而這群朝鮮人中約有7至8成來自慶尚南道陜川，因此陜川又被稱為「韓國的廣島」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
iPhone 14 Plus用戶注意！蘋果認了「有瑕疵」
全台降溫「北部跌破20度」時間曝
桃園小客車「瞬間遭泥漿洗車」　超慘畫面曝光
快訊／林立敲首安！中華隊1比2捷克
川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統
警官夫妻Cosplay阿北上銬　老婆還在放育嬰假也遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

日本福島核災後「13年來首次」！　從圍阻體內取出核燃料團塊

賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

26歲網紅嫁入豪門！丈夫明列生活規則　網見「1限制」嚇瘋：會離婚

選情緊繃！防川普「過早宣布勝選」　賀錦麗陣營準備好了

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

日本福島核災後「13年來首次」！　從圍阻體內取出核燃料團塊

賀錦麗以「富士康投資威州」為例　批川普經濟政策光說不練

川普喊「用槍瞄準」前議員錢尼　賀錦麗斥：不夠格當總統

西班牙世紀洪災增至205死！加派千名士兵搜救　災區設臨時太平間

日本暴雨恐引洪災！松山針對18萬人發「最高警戒」　影像曝驚人雨勢

26歲網紅嫁入豪門！丈夫明列生活規則　網見「1限制」嚇瘋：會離婚

選情緊繃！防川普「過早宣布勝選」　賀錦麗陣營準備好了

ITF旅展周末人潮塞爆！民眾豪刷百萬訂九州行　5折住宿金搶到斷貨

特攻強勢2連勝！　主力射手謝亞軒卻點出團隊最大不及格隱憂

台東鹿野鄉受災慘！武陵外役監獄助恢復　災後景觀快速恢復

外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

提升專注力、舒心有方法！「7種情緒困擾」中藥草本茶幫緩解

陸委會、策進會合辦「好友港節市集」　反應熱烈今年擴增至66攤

颱風天「鄰居借一點菜」掏空冰箱　單親2寶媽傻眼：剩醬菜

下周全台降溫「北部跌破20度」　雨最大時間曝

YTR再曝「心靈課老師飆罵」錄音檔！　揭露課程話術：現在覺得很荒謬

iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國際熱門新聞

搶吉伊卡哇！塞滿包只結帳1隻　日警出動

一買回家就後悔！好市多退貨率最高Top 3曝

德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

7大搖擺州誰贏？　最新民調「賀2川5」

道奇冠軍遊行　　大谷翔平抱狗狗、愛妻登場

希臘公主闖18禁現場　色色讓網友笑翻

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

輝達取代英特爾　納入道瓊工業指數成分股

AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了

女師「帶娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴內褲

iPhone 14 Plus相機有1問題　蘋果宣布免費維修

日本暴雨恐引洪災　松山市針對18萬人發警戒

財報利多和聯準會降息展望升高　美股收紅

更多熱門

相關新聞

日本福島核災後　13年來首次取出核燃料團塊

日本福島核災後　13年來首次取出核燃料團塊

日本13年前發生福島第一核電廠核子事故後，東京電力公司（簡稱東電）日前針對廠內2號機熔融核燃料團塊進行試取作業，今天首次從圍阻體內取出少量團塊。

日本暴雨恐引洪災　松山市針對18萬人發警戒

日本暴雨恐引洪災　松山市針對18萬人發警戒

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」

環遊世界一圈！富二代「還是這國最好玩」

北韓外務相崔善姬訪俄　會談超過3小時

北韓外務相崔善姬訪俄　會談超過3小時

北韓軍上戰場了！烏促盟友：停止隔岸觀火

北韓軍上戰場了！烏促盟友：停止隔岸觀火

關鍵字：

日韓要聞日本日本被團協原子彈廣島核彈諾貝爾獎和平獎

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

曾之喬臨盆倒數！

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面