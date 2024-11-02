見證原子彈爆炸！日本團體獲頒諾貝爾和平獎　下月出席頒獎典禮

▲日本被團協獲頒今年諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本在二戰時慘遭美軍在廣島、長崎投擲原子彈，戰後受害者們組成「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協），長年以來致力倡導達成全球無核化，呼籲永遠不應再次使用核武器，今年獲頒諾貝爾和平獎，預計將有31人下個月出席在挪威首都奧斯陸的頒獎典禮，當中包含來自南韓的受害者。

根據《日本放送協會》，日本被團協從1956年成立後，數十年以來向全球倡導反核武的和平理念，今年10月終於獲頒諾貝爾和平獎，預計將於12月10日由31名原暴受害者或後代子孫前往挪威出席頒獎典禮，包括童年時在長崎遭遇原子彈爆炸的田中重光（84歲），而現年92歲的代表委員田中熙巳更將在現場發表演說。

田中重光回憶，當年才4歲的他與祖父母、母親、弟弟等6人居住在距離爆炸地點6公里的長崎縣時津町，與家人在柿子樹下休憩時發生原子彈爆炸，瞬間閃出一道白光，於是他死命地往後山逃跑，途中遭遇威力比颱風還強的暴風，儘管沒有受傷，但母親事發3天後前往爆炸現場確認有人狀況，最後因肝臟、甲狀腺病變而反覆住院治療，至於父親則因罹患肝癌而死亡。

▲二戰時美軍在日本廣島投擲原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

田中重光受訪時表示，「儘管我內心還沒做好獲獎的準備，但這是非常寶貴的經驗。雖然不知道會發生什麼事，但我們長年以來向世人呼籲『別再造成其他人因核彈受害』、『讓長崎成為最後的核彈爆炸地』，因此我們想把這些經驗告訴給其他人，並且和當地人溝通。」

根據韓媒《中央日報》，此次出席頒獎典禮的名單，還包含來自南韓的鄭源述和定居巴西的受害者渡邊淳子，以及來自日本的聯合國裁軍事務副祕書長中滿泉。

▲位日本廣島的原爆圓頂屋。（圖／達志影像／美聯社）

鄭源述擔任韓國原爆被害者協會的會長，1943年9月誕生於日本廣島，而雙親則是從日本殖民時期在朝鮮慶尚南道陜川遭到日本強制動員，1945年8月在廣島時遭遇美軍投擲原子彈，日本戰敗後則是隨雙親返回位於南韓的故鄉，童年時因支氣管疾病所苦，最後才從雙親得知是因為受到原爆影響所導致。

據悉，1945年8月美軍在廣島、長崎投擲原子彈時，推測約有74萬人受害，其中包括10萬名朝鮮人，而這群朝鮮人中約有7至8成來自慶尚南道陜川，因此陜川又被稱為「韓國的廣島」。