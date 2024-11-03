莫名其妙被爆罵！國中1活動「真的有像邪教」　萬人認同笑瘋



▲許多網友指出，國中的隔宿露營活動，跟心靈課程一樣宛如邪教。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

YouTuber「眾量級」由家寧、Andy組成，近日坦承兩人已分手一段時間，家寧更被挖出疑似有上心靈課程，行為舉止都變得怪異。「心靈課程」話題延燒，有網友認為國中的活動「隔宿露營」就是一種心靈課程，引起網友熱議笑喊「還真像邪教。」

近日有網友在Threads上發文表示，他認為國中的「隔宿露營」就是一種心靈課程，「要你照著他的話去做一些奇怪的事，然後莫名其妙就開罵，到了最後又給你一些甜頭」，最後一天還很多人感動落淚，「真的不懂，原來我們國中已經上過了啊。」

另一名網友也指出，「國中隔宿露營的營火晚會上，無感也沒哭的那群人，大概就是這波心靈課程邪教洗腦中，被騙可能性最低的。」

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貼文一出後，不少人認為隔宿露營跟邪教確實有異曲同工之妙，紛紛表示，「他們罵的時候我都想說我有付錢欸在叫什麼」、「好好笑，還真像邪教」、「花錢但睡克難帳篷、洗戰鬥澡、被各種理由爆罵、參加意義不明的營火晚會，最後再來個離情依依的ending……到底？」、「其實最後會哭是因為太感動了，我受苦三天終於可以回家了」、「到齊了就要尖叫真的很像邪教。」

家寧日前創立自己的新頻道「秘月期POPOO」，並上傳首支影片，她在影片中說道「你不知道下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道」、「你不知道你下一刻會發生什麼樣的事，我告訴你，我也不知道」，她還說：「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已產生微妙變化，這讓我感覺很好很好，好到天翻地覆。」

短短1分鐘的影片、沒來由的一段話，讓大批網友不知所云，有網友挖出家寧疑似上心靈課程，導致整個人狀態不同，眾人都感受到不對勁，連孫生也直呼很擔心家寧的狀況。

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