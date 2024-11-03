北捷新告示牌「扶梯兩側，皆可站立」　兩派吵翻了：有選擇的自由

▲電扶梯兩側均可站立。（圖／翻攝自台北捷運官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運內有許多電扶梯，但是靠右站還是靠左站，卻常引起爭執。近日有網友注意到，電扶梯旁出現了新告示牌，寫道「扶梯兩側，皆可站立」。文章一出，再度掀起兩派網友吵翻，「本來就應該這樣，趕時間給我去走樓梯」、「吵這個真的很無聊，站右邊，左側留給趕路的人也沒什麼不對」。

台北捷運過去持續宣導「緊握扶手、站穩踏階。」近來則加強宣導電扶梯兩側皆可站立，還在電扶梯旁加上告示牌。台北捷運提醒，搭乘電扶梯時，不要使用手機，以避免踩空或跌倒受傷，請民眾站在中央的「黃色框框」內，不要靠近踏階或側板縫隙，避免裙襬、鞋帶或軟膠鞋捲入梳齒內。

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近日就有不少網友在臉書、Threads上貼出照片，討論「扶梯兩側，皆可站立」的新告示牌。

一票網友看到後直呼，「在左邊走的人很自私耶，為了自己趕時間方便，犧牲一半的運量造成大眾不方便」、「早就對天龍國手扶梯靠右站的假X很傻眼」、「我要成為那個走左邊走一半突然停住的男人」、「真好！不會被罵了」、「終於開始宣導了，都不知道什麼奇怪的文化只能站一邊？電扶梯本來就不能走動」。

▲「扶梯兩側，皆可站立」告示牌。（圖／記者曾筠淇攝）

不過也有不少網友認為，「拜託，純台北人，請一定要維持在右邊」、「在那邊說趕時間走樓梯啊，問題是有些地方沒有樓梯啊」、「因為台北人知道怎麼尊重其他要趕時間的人，傻眼」、「只是懶人不想走樓梯，牽拖大家都站比較有效率，事實上大家都走起來才有效率好嗎」、「早上上班不走左邊的話，我有時屎真的快拉出來了，這是人急切的需求」。

還有網友回應，「要走就走，但是遇到人不要叫人家借過，會讓人覺得很煩」、「『皆可』代表你有選擇站或走的自由，我還是會站右側，不刻意擋住左側趕時間的人，不做損人不利己的事」、「明明直接禁止在手扶梯上行走就全劇終了」、「加一句電扶梯禁止走動不行嗎」、「能不能也宣導一下背包往前背？尖峰時段簡直殺人於無形之中」、「先把後背包往前背啦」、「其實我們比較需要博愛座什麼人都可以坐的標示」。

此外，台北捷運過去曾指出，「台北捷運重載型電扶梯右側站立並未影響機械元件壽命」，不過，旅客搭電扶梯仍勿奔跑嬉戲，另「建議趕時間的旅客行走於電扶梯，應尊重站立於電扶梯上的旅客；站立於電扶梯上的旅客，亦可考量自身狀況請欲通行旅客稍候或讓道予其他旅客通行」。