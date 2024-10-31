劉德華開唱前3小時「北捷才說停辦」　顏若芳憂：中南部粉絲早已出門

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來勢洶洶，基北北桃今（31）日停班停課，但在台北小巨蛋舉辦的天王劉德華演唱會，主辦單位昨（30日）未宣布取消，台北捷運公司31日開會協調下，下午3時才對外宣布取消。面對入場前3小時才宣布停辦，民進黨台北市議員顏若芳表示，雖立意良善，但仍造成民眾極大困擾，凸顯了在決策協調上有待精進之處。

顏若芳提及，依照「台北小巨蛋主場館租用管理要點」第28條就有規定，如有緊急危難或為防災，北捷是可以要求租用人停止活動及關閉場地；根據氣象署預估今晚6時到明天0時的風速，台北市平均風速達6至7級，陣風達9至10級，而為因應颱風，捷運文湖線、淡水信義線高架段已經停駛，台北市公車也已經減班、停駛。

顏若芳指出，也就是說，在轉乘不便、大眾運輸紛紛減班與停駛下，粉絲恐要冒更大的風險去追星，颱風要來的消息不是今天才知道，台北小巨蛋為公有場館，在現有規定允許下，北捷本應提早協調、提早公布，而非等到最後一刻被炎上了，在入場前3小時才停辦。

顏若芳認為，如果有住在中南部的粉絲，想必早已出發前往小巨蛋了，但卻在高速公路上、車上才得知停辦消息，造成民眾極大不便。不過為維護粉絲安全，「我認為停辦立意良善，也感謝主辦單位願意配合停辦，但相關協調流程、機制，實在必須檢討」。

顏若芳說，北市府應儘速檢討台北市公有體育、藝文場館租用相關規定，均應明定預計舉辦活動日，如遇達停班、停課標準的天災、人禍的停辦及配套、減收租金措施，以兼顧主辦方權益及市民安全。