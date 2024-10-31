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劉德華開唱前3小時「北捷才說停辦」　顏若芳憂：中南部粉絲早已出門

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-顏若芳。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來勢洶洶，基北北桃今（31）日停班停課，但在台北小巨蛋舉辦的天王劉德華演唱會，主辦單位昨（30日）未宣布取消，台北捷運公司31日開會協調下，下午3時才對外宣布取消。面對入場前3小時才宣布停辦，民進黨台北市議員顏若芳表示，雖立意良善，但仍造成民眾極大困擾，凸顯了在決策協調上有待精進之處。

顏若芳提及，依照「台北小巨蛋主場館租用管理要點」第28條就有規定，如有緊急危難或為防災，北捷是可以要求租用人停止活動及關閉場地；根據氣象署預估今晚6時到明天0時的風速，台北市平均風速達6至7級，陣風達9至10級，而為因應颱風，捷運文湖線、淡水信義線高架段已經停駛，台北市公車也已經減班、停駛。

顏若芳指出，也就是說，在轉乘不便、大眾運輸紛紛減班與停駛下，粉絲恐要冒更大的風險去追星，颱風要來的消息不是今天才知道，台北小巨蛋為公有場館，在現有規定允許下，北捷本應提早協調、提早公布，而非等到最後一刻被炎上了，在入場前3小時才停辦。

顏若芳認為，如果有住在中南部的粉絲，想必早已出發前往小巨蛋了，但卻在高速公路上、車上才得知停辦消息，造成民眾極大不便。不過為維護粉絲安全，「我認為停辦立意良善，也感謝主辦單位願意配合停辦，但相關協調流程、機制，實在必須檢討」。

顏若芳說，北市府應儘速檢討台北市公有體育、藝文場館租用相關規定，均應明定預計舉辦活動日，如遇達停班、停課標準的天災、人禍的停辦及配套、減收租金措施，以兼顧主辦方權益及市民安全。

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