前3小時才停辦演唱會！議員批「昨就能決定」　北捷：應由主辦方為主

▲小巨蛋保全貼出延期公告。（圖／記者謝婷婷攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來襲，基北北桃今（31）日停班停課，但天王劉德華演唱會卻照常舉辦，台北捷運公司31日依契約要求主辦單位停辦，下午3時才宣布取消、延期到11月2日舉辦；民進黨台北市議員林亮君批評，蔣市府昨評估停班課時，就應與主辦方通知停辦。對此，台北捷運公司回應，演唱會舉辦與否，牽涉到主辦單位議定不同的商業條件及契約規範，因此仍應由主辦單位決定為主。

針對林亮君質疑，早在昨晚8時宣布停班課時，就可以一併宣布活動停辦？台北捷運公司31日晚間表示，小巨蛋演唱會舉辦與否，牽涉到藝人行程、主辦單位所議定不同的商業條件及契約規範，因此活動舉辦仍應由租用場地的主辦單位決定為主。

台北捷運公司指出，活動前一天，雖然主辦單位宣布活動如期舉辦，但仍提醒告知觀眾，會持續關注颱風動向，並進行滾動調整；捷運公司也同時密切關注颱風動向，持續與主辦單位協調研商。

北捷提及，一直到活動當天上午，由於風力持續增強，捷運高架段及平面段車站於上午11時停駛，捷運公司基於觀眾人身安全考量，即要求主辦單位評估停辦、尋求替代方案；颱風屬於不可抗力因素，行經動向瞬息萬變，所幸在主辦單位多方奔走協調下，才得以提出加場演出的替代方案，彌補觀眾的殷切期待。

▲劉德華演唱會開放入場前3小時，台北捷運公司宣布停辦，但眾多歌迷已經到達小巨蛋。（圖／記者謝婷婷攝）

有關31日劉德華小巨蛋演唱會，台北捷運公司31日下午3時宣布，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。

針對使用何種規範要求主辦方停辦？台北捷運公司說明，是依據台北小巨蛋場地租用契約第11條，以及台北小巨蛋主場館租用管理要點第28條、緊急應變計劃規定。

由於演唱會在晚間6時開放入場，面對只剩3小時突然停辦，林亮君31日下午於臉書表示，蔣萬安的安全第一「慢萬拍」，早在昨（30）日評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8時可以一併宣布，北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦。

林亮君批評，蔣市府面對危機就把鍋甩給主辦單位、北捷，壓力轉給別人就沒事了？「如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差」。

▼台北市議員林亮君。（資料圖／記者李毓康攝）