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歌迷氣炸！太晚取消劉德華演唱會　北捷允諾檢討：安全總比後悔好

▲▼台北捷運公司總經理黃清信。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北捷運公司總經理黃清信。（資料圖／記者許靖騏攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來襲，基北北桃今（31）日停班停課，但天王劉德華演唱會卻照常舉辦，台北捷運公司31日依契約要求主辦單位停辦，但下午3時才宣布取消、4時公告延期到11月2日，讓已到小巨蛋的歌迷氣炸。台北捷運公司總經理黃清信表示，觀念就是「Better safe than sorry（安全總比後悔好）」，但已有聽到各方建議，會納入檢討。

台北市長蔣萬安31日晚上8時於災害應變中心進行康芮颱風第3次工作會報。針對外界批評北捷太晚才決定停辦劉德華演唱會，北捷稍早說明要尊重主辦單位，但其實昨天就可以強制要求不要辦？黃清信於會前受訪時回應，昨天主辦單位聲明就說今天「滾動式檢討」，今早在防災會議也表達，偵測到實際風量達到標準。

黃清信提及，「我想有個觀念，就是『Better safe than sorry』，安全還是比事後說抱歉好，基於安全跟主辦單位來協調，讓這個活動能安全舉辦，這是我們的想法」。

媒體追問，但昨天就可以強制要求主辦單位停辦，為什麼沒有要求？黃清信說，「各方建議我們都聽到了，這個也可以檢討。」而蔣萬安也有指示，未來可針對這種情況，在契約裡面寫更清楚，「我們很快就會來檢討」。

至於歌迷覺得太晚宣布取消，黃清信說，今早防災會議結束以後，自己就直接到小巨蛋召集相關主管，並聯繫主辦單位，「我們整體要去協調很多事情，包含後續的一些方案，這需要點時間，在這過程裡面，確實針對很多細節做更細緻討論，時間如果可以更早的話，我們希望可以更早一點，這部分可以納入以後檢討」。

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