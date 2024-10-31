　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨宣布放假就能取消演唱會　林亮君批蔣萬安甩鍋：緊急應變能力很差

▲▼台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林亮君。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來襲，基北北桃今（31）日停班停課，但在台北小巨蛋舉辦的天王劉德華演唱會，主辦單位昨（30日）宣布照常舉辦，經台北捷運公司31日協調下，下午3時才取消。由於小巨蛋屬於台北市政府轄下場館，民進黨台北市議員林亮君批評，昨天評估停班課時，就應與主辦方通知一併停辦，面對危機才甩鍋，凸顯蔣市府緊急應變能力實在很差。

有關31日劉德華小巨蛋演唱會，台北捷運公司31日下午3時宣布，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。

針對使用何種規範要求主辦方停辦？台北捷運公司說明，是依據台北小巨蛋場地租用契約第11條，以及台北小巨蛋主場館租用管理要點第28條、緊急應變計劃規定。

但由於劉德華演唱會在晚間6時開放歌迷入場，面對只剩下3小時突然停辦，林亮君31日下午於臉書發文表示，演唱會停辦，蔣萬安的安全第一「慢萬拍」，「小巨蛋是台北市轄下的場館，所有權人是台北市政府、經營單位是台北捷運公司，民間單位舉辦活動都須向台北市府申請並符合相關規定」。

林亮君指出，根據台北小巨蛋場館方（甲方）與租借場地單位（乙方）的租賃契約第11條，「如遇不可抗力原因（包括但不限於法定傳染病，經政府主管機關之政策建議大型群聚活動停辦或關閉場館、場館重大設備故障），致活動之全部或一部無法舉辦時，甲、乙雙方互不負任何損失補償或損害賠償責任，甲方得隨時終止或解除契約之部分或全部」。

林亮君說，早在昨（30）日評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8時就可以一併宣布，北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦，「面對危機就把鍋甩給主辦單位、甩給北捷，壓力轉給別人就沒事了？如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差」。

▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄便當店「颱風天竟排滿人」！在地人曝真相：地方媽媽暴動了
LIVE／明天8縣市風雨達停班停課標準　氣象署最新說明
快訊／康芮暴風圈縮小減弱中颱
真正搖滾區來了！西部網友驚「康芮撞山沒減弱」：也太強了
差點絕命終結站！綠島人回家「大片鐵皮」朝頭飛來　驚悚一幕曝
群創宣布賣南京廠　估14億元入袋
康芮強風吹壞窗戶！歪斜掛23樓外　驚險畫面曝光
康芮登陸猛灌風雨！土城「一片白茫茫」　網愣：北部變搖滾區
花蓮疑有龍捲風　學者研判機率高：可能同時出現很多個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

昨宣布放假就能取消演唱會　林亮君批蔣萬安甩鍋：緊急應變能力很差

快訊／康芮發威！　新北捷運環狀線、安坑淡海輕軌15：30起全線停駛

劉德華開唱前3小時「北捷才說停辦」　顏若芳憂：中南部粉絲早已出門

中火增4燃氣機組「未提排污減碳方案」　盧秀燕：環境部嚴重失職

快訊／台北捷運勸說成功　今晚「劉德華演唱會」停辦

台灣海巡才救起17中國籍船員　中國海警卻連3天闖限制水域騷擾

中火「增氣爭議」環評仍過關　藍委轟：賴政府憂缺電犧牲台中人的肺

卓榮泰拋8措施解低薪困境　李彥秀點關鍵：治標不治本

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

昨宣布放假就能取消演唱會　林亮君批蔣萬安甩鍋：緊急應變能力很差

快訊／康芮發威！　新北捷運環狀線、安坑淡海輕軌15：30起全線停駛

劉德華開唱前3小時「北捷才說停辦」　顏若芳憂：中南部粉絲早已出門

中火增4燃氣機組「未提排污減碳方案」　盧秀燕：環境部嚴重失職

快訊／台北捷運勸說成功　今晚「劉德華演唱會」停辦

台灣海巡才救起17中國籍船員　中國海警卻連3天闖限制水域騷擾

中火「增氣爭議」環評仍過關　藍委轟：賴政府憂缺電犧牲台中人的肺

卓榮泰拋8措施解低薪困境　李彥秀點關鍵：治標不治本

快訊／比賽在即！潛水客颱風天自主訓練溺水　隊員CPR救不回

黑白貓超黏人「8kg肉身重壓胸口」　阿母熱敷中求救：該減肥了啦

康芮颱風釀台南15722戶停電　台電搶修尚有3979戶待復電

快訊／荖濃溪水暴漲挾土石沖刷！明霸克露橋便道流失100m

全年GDP有望破4％　主計總處上修Q3經濟成長率至3.97％

新北雙溪北42線邊坡崩塌！雙向封路清理　預計11月2日前搶通

深坑社宅要蓋了！ 臨輕軌老街

康芮颱風帶來豪大雨　宜蘭蘭陽大橋今晚7時預警性封閉

快訊／康芮減弱為中颱　暴風圈縮小「晚間出海」

快訊／扛不住強風！　板橋巨大路樹倒塌壓公車

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

快訊／今晚「劉德華演唱會」停辦

蔣萬安下令北捷研究「合約規範」

許淑華發「11/1停班停課」　謝克洋：大預言家

快訊／北北基桃明放假？蔣：8點宣布

快訊／北捷文湖線、淡水信義線高架段停駛

劉德華開唱前3小時才停辦　她憂粉絲已出門

LIVE／康芮風雨最強時刻　氣象署最新說明

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

颱風天也要闖　8架次中共軍機出海擾台

快訊／康芮強颱直衝台灣！　北北基桃宣布：31日停止上班上課

賴清德視訊縣市長至少道謝16次　頻問地方需求！還大讚藍營首長

快訊／康芮發威！　新北捷運環狀線、安坑淡海輕軌15：30起全線停駛

「鈺洲啟航輪」流錨嚴防海洋污染　管碧玲：鄰居帶來的禍真不少

更多熱門

相關新聞

快訊／劉德華演唱會宣布「補辦日期」

快訊／劉德華演唱會宣布「補辦日期」

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因颱風康芮來襲，稍早宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，小巨蛋瀰漫一股低氣壓。稍早主辦單位超級圓頂再度發聲明，確認今晚場次將改至11月2日，也是本週六中午12點舉辦。

劉德華開唱前3小時才停辦　她憂粉絲已出門

劉德華開唱前3小時才停辦　她憂粉絲已出門

「一票人都到門口了」劉德華今停辦！粉絲哭吼

「一票人都到門口了」劉德華今停辦！粉絲哭吼

快訊／今晚「劉德華演唱會」停辦

快訊／今晚「劉德華演唱會」停辦

快訊／劉德華演唱會急停辦喊卡

快訊／劉德華演唱會急停辦喊卡

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北捷運北捷林亮君蔣萬安劉德華演唱會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明8縣市達停班課標準　最新風雨預測下修

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面