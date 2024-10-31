昨宣布放假就能取消演唱會　林亮君批蔣萬安甩鍋：緊急應變能力很差

▲台北市議員林亮君。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

康芮颱風來襲，基北北桃今（31）日停班停課，但在台北小巨蛋舉辦的天王劉德華演唱會，主辦單位昨（30日）宣布照常舉辦，經台北捷運公司31日協調下，下午3時才取消。由於小巨蛋屬於台北市政府轄下場館，民進黨台北市議員林亮君批評，昨天評估停班課時，就應與主辦方通知一併停辦，面對危機才甩鍋，凸顯蔣市府緊急應變能力實在很差。

有關31日劉德華小巨蛋演唱會，台北捷運公司31日下午3時宣布，台北捷運公司經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。

針對使用何種規範要求主辦方停辦？台北捷運公司說明，是依據台北小巨蛋場地租用契約第11條，以及台北小巨蛋主場館租用管理要點第28條、緊急應變計劃規定。

但由於劉德華演唱會在晚間6時開放歌迷入場，面對只剩下3小時突然停辦，林亮君31日下午於臉書發文表示，演唱會停辦，蔣萬安的安全第一「慢萬拍」，「小巨蛋是台北市轄下的場館，所有權人是台北市政府、經營單位是台北捷運公司，民間單位舉辦活動都須向台北市府申請並符合相關規定」。

林亮君指出，根據台北小巨蛋場館方（甲方）與租借場地單位（乙方）的租賃契約第11條，「如遇不可抗力原因（包括但不限於法定傳染病，經政府主管機關之政策建議大型群聚活動停辦或關閉場館、場館重大設備故障），致活動之全部或一部無法舉辦時，甲、乙雙方互不負任何損失補償或損害賠償責任，甲方得隨時終止或解除契約之部分或全部」。

林亮君說，早在昨（30）日評估是否宣布停班課時，就應該與主辦單位聯繫通知，在昨晚8時就可以一併宣布，北市轄下的場館小巨蛋關閉及其活動停辦，「面對危機就把鍋甩給主辦單位、甩給北捷，壓力轉給別人就沒事了？如今一堆歌迷冒著風雨前來台北，在小巨蛋現場每個人都超級傻眼。這次事件更凸顯蔣市府的緊急應變能力實在很差」。

▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）