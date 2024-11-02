2024臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

▲新北市長侯友宜出席典禮並頒獎予首、金、銀、銅獎得主。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「臺灣國際陶藝雙年展」今年邁入第10屆，為國際陶藝界重要盛會，今（2日）於新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦頒獎暨開幕典禮，市長侯友宜親自出席頒獎予獲獎者，他表示，這次共有來自66國1,216件作品參賽，在7位國際評審細選下，選出74件作品展出，歡迎世界各地所有愛好陶藝的朋友前來參觀交流。

侯友宜說，新北市積極推動與國際間的藝術交流，「臺灣國際陶藝雙年展」為國際四大陶藝競賽之一，提供國內外藝術家展演的舞台，也藉這個機會讓世界更認識新北，體驗新北的美食、風景、人文等，相信大家都會愛上這個城市。

▲侯友宜歡迎世界各地的陶藝愛好者前來鶯歌參觀展覽。

侯友宜表示，新北市是藝術重鎮，蘊含了多元文化，其中鶯歌是陶藝這項百年傳統工藝的代表地區，也是全臺灣的指標。此外，市府興建的新北市立美術館，將整合所有陶瓷廊道，希望藉著交通便利、傳統工藝及現代化的美術館，將鶯歌打造成為新北的藝術之城。

本屆首獎得主是來自日本陶藝家佐藤雅之（Sato Masayuki）的《殼之巢22-05（喧騷）》，以黑白瓷土、手塑成形，細緻捏塑多個繭狀個體，再相互結合成為堅固如貝似巢的形體，外殼潔淨溫潤，光影的變化使作品展現生命力，獲評審委員一致肯定手法及技術。

▲本屆邀請世界重量級國際評審共同評選競賽作品。



金獎韓國權真姬《概念核心_甕》，參考並跳脫韓國傳統發酵罐，以土條均衡線性塑造輕薄器皿，刻意留出的小孔洞引入光源，令人耳目一新。銀獎中國大陸黃婧《回#12》，造形源於家鄉桂林的風景，傳達環繞、返回、轉身等多重含義，結合童年學習書畫的記憶，藉由流動的釉面巧妙呈現。銅獎旅法的俄羅斯尤利婭·巴蒂羅娃（Yulia Batyrova）和馬拉特·穆哈梅托夫（Marat Mukhametov）《白鳥III》，以輕薄脆弱的瓷土創造外型有著展翅飛翔覆蓋著片片薄如羽毛的翅，充分表現出材料特性與創作理念。

「2024臺灣國際陶藝雙年展」即日起至114年4月6日於陶博館3樓特展室展出，匯集31國世界陶藝好手74組件作品。展覽期間陶博館將安排首、金、銀獎得主於國際駐村中心創作，歡迎有興趣的朋友把握機會參觀、交流。更多展覽、活動資訊可上「新北市立鶯歌陶瓷博物館」官方網站或「新北市立鶯歌陶瓷博物館」粉絲專頁查詢。

▲「2024臺灣國際陶藝雙年展」2日舉行開幕暨頒獎典禮。