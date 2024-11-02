康芮強風摧殘！侯友宜勘查坪林農損　爭取中央公告救助

▲新北市長侯友宜2日至坪林森林茶園及粗窟里勘查茶葉受損情形。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

颱風康芮帶來強風豪雨，導致新北市各地陸續有農損，新北市長侯友宜今（2日）至坪林森林茶園及粗窟里勘查茶葉受損情形。後續提報中央公告救助。其中新植茶苗不堪強風侵襲受損、茶樹茶葉也因強風出現折枝破損。統計至11月1日換算茶葉受損面積20公頃。

▲新北市農業局長諶錫輝勘查農損情形。

康芮颱風帶來10級以上強陣風，強烈風勢導致各區農損，新北市農業局10月31日進駐查報，其中茭白筍、香蕉倒伏、綠竹筍折枝、茶樹折枝茶葉破損較為嚴重。11月1日農業局即與農糧署、桃園區農業改良場前往勘查五股、八里綠竹筍災情。新北市長侯友宜前往坪林勘查停電復電，並關心茶葉受損情形。

坪林區農會理事長陳文慶表示，冬茶尚未採收約3-4成，低海拔未採收茶區原本生長良好即將採收，颱風導致葉面受損，要等天氣轉好才能製茶。農業部茶及飲料作物改良場台北分場分場長蘇彥碩表示，茶苗經強風吹襲傾斜或基部鬆動，應進行扶正適度修剪以避免枯死。茶菁受損達一定程度需進行剪除以利重新萌芽。農業局與各公所持續持報各區農作物受損情形，將爭取中央公告救助，確保農民權益。

▲農業局與各公所持續持報各區農作物受損情形。