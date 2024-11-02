　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

▲新北貢寮鮑養殖故事大公開。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮鮑養殖餵食龍鬚菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市東北角的貢寮區，不僅擁有豐富的自然資源，貢寮鮑更是當地養殖漁業的珍寶，以其鮮美滋味及口感特殊聞名全國。目前貢寮鮑進入最佳收穫期，新北市漁業處邀請大家深入了解貢寮鮑背後的養殖故事，探知美味食材的生產過程吧！

新北市漁業處表示，「貢寮鮑」是指養殖於東北角貢寮區沿岸海域的九孔鮑及黑盤鮑，喜歡生長在清澈無污染的淺海岩礁區，每到春季，養殖戶們便會在氣候穩定、海流適中的日子，將貢寮鮑幼苗放入沿岸的潮間帶養殖池，並在養殖池底部佈設五腳磚，為貢寮鮑幼苗提供可以吸附及躲避的地方。

▲新北貢寮鮑養殖故事大公開。（圖／新北市漁業處提供）

▲打撈潛水夫採集貢寮鮑。

在養殖的過程中，養殖戶們遵循自然養殖法，以純天然的龍鬚菜海藻餵養貢寮鮑，並完全不使用任何藥物，而有別於國外常見的箱網密集養殖，貢寮鮑採取如同放山雞模式的開放式養殖，擁有更寬敞的成長空間，享受每天的海浪拍打，還有潮汐帶來的純淨活水，讓貢寮鮑的肉質更加緊實Q彈。

每年於11月至隔年4月期間，當貢寮鮑幼苗成長到理想大小後，便會有專業潛水工人下水採收，他們穿戴潛水裝備，手持不鏽鋼壓舌板，仔細檢視每片五腳磚，小心地將貢寮鮑從五腳磚或岩石上取下，迅速進行分級，隨後包裝並送往市場，好讓民眾能享用最純淨新鮮的貢寮鮑。

▲新北貢寮鮑養殖故事大公開。（圖／新北市漁業處提供）

▲貢寮鮑幼苗附著於五角磚。

國立臺灣海洋大學助理教授徐德華表示，貢寮鮑包括九孔鮑及盤鮑，盤鮑放養時間較久，收成體形較大。而九孔鮑長速度較快，雖收成體形較小，但在口感上較有嚼勁。除了口感之外，民眾也可以從貢寮鮑殼的外觀上做簡單區分，盤鮑氣孔較凸起、螺紋較為粗糙，而九孔鮑氣孔及螺紋均較鮑魚平整，民眾在品嚐貢寮鮑之餘，也能來比較兩者差異。

卯澳社區發展協會理事吳享蓉表示，貢寮鮑養殖生產在卯澳漁村很重要的一項產業，不僅在各養殖階段大家不分男女老幼性別，積極投入貢寮鮑的養殖與管理，卯澳漁村的社區居民更凝聚起來，透過導覽的方式，介紹在地歷史故事和卯澳灣生態環境，讓民眾認識貢寮鮑、石花凍、海女、石頭厝等在地漁業漁村文化，建立在地漁村共好互惠的循環。

新北市漁業處表示，貢寮鮑養殖是極專業的技術，更是一種生活態度的體現。每一顆貢寮鮑的背後，都凝聚著養殖戶們對海洋的熱愛與無數次細心呵護的心血，若民眾想進一步了解貢寮鮑養殖故事，歡迎民眾至新北市海洋資源復育園區網站預約海洋教育導覽行程，不僅可以近距離觀察貢寮鮑寶寶，還可以認識東北角特有的魚類、珊瑚等海洋生物，近距離認識東北角的海洋生態。

▲新北貢寮鮑養殖故事大公開。（圖／新北市漁業處提供）

▲日式風味醃漬貢寮鮑。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►陸貨輪擱淺野柳！殘油284噸恐汙染海域　風浪太大緊急暫停抽油

►基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

►陸貨輪擱淺野柳！3億橋式起重機倒礁岩　航港局濃霧中抽油作業

►基隆最高大樓電梯故障！瞬間斷電兩度卡3樓　3人受困半小時嚇壞

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他大便拉出血！醫大腸鏡「一督進去傻了」：整片都是
台中男被燒成一團火球　母簽放棄急救：我成了殘忍母親
「轎車墜入山谷」4人受困
捷克強投想來台打球！
中華隊年輕又具實力！捷克教頭讚陳柏清：可以再投10年
台南地院被批「縱放陳啟昱」　晚間發聲明回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

2024臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

康芮強風摧殘！侯友宜勘查坪林農損　爭取中央公告救助

ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

林口三井Outlet二館恐塞爆　新北交通局：開幕交維引大數據監控

新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

噪音車注意！新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

康芮狂風豪雨肆虐　基隆應變迅速48小時緊急修復

ITF國際旅展盛大開幕　基北北桃共推旅遊亮點

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

2024臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

康芮強風摧殘！侯友宜勘查坪林農損　爭取中央公告救助

ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

林口三井Outlet二館恐塞爆　新北交通局：開幕交維引大數據監控

新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

噪音車注意！新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

康芮狂風豪雨肆虐　基隆應變迅速48小時緊急修復

ITF國際旅展盛大開幕　基北北桃共推旅遊亮點

核廢料比較少是迷思！　美核安專家：SMR「小」不代表安全

SMR解用電荒？　規模化可能是技術與發展關鍵

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝　醫推：壓力大就尻

高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

CNBLUE隔7個月來台開唱　鄭容和賣萌：尊嘟想你們...5500人融化

孫生斥女網友「可以別這麼心機嗎」　私訊對話被曝光：怎不往下截

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

核電延役的兩大基本問題　美核安專家：業者敢面對嗎？

曾總讚比預期更好！陳柏清首搭林家正飆6K：美式接球很帥

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

詐騙案猖獗　徐其萬受理陳情遭詐金額曝

康芮颱風致南投停電逾2萬戶　傍晚幾全數復電

台南運河這次為何死的只有吳郭魚？污水處理應善盡監督！

石門水庫原水濁度飆高　啟動積極排砂

「台灣經濟類奧斯卡」台中金手獎出爐　20中小企業獲獎

水管線漏水搶修　5鄉鎮11/5停水23小時

退輔會五大農場參加台北旅展推高山農遊

台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世

姓氏生日不同　算命師撞名被質疑

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

武陵外役監獄協助恢復鹿野鄉　災後景觀恢復

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會

更多熱門

相關新聞

新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

新北市政府自2024年11月起正式啟動「靖音專案」，計劃攔檢場次提升至38場，以有效減少車輛噪音污染，增進公共安全，保障市民的生活品質。環保局與警察局於昨（1日）晚間聯合攔查182輛車輛，並結合22處移動式科技執法設備及全市196處噪音車科技執法設備，共取締25件噪音車，所有違規車輛立即告發並要求限期改善。

新北街頭肉搏戰！男安全帽狠K　只因騎車被糾正

新北街頭肉搏戰！男安全帽狠K　只因騎車被糾正

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

黃金博物館20歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

黃金博物館20歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

杜絕不法票券　新北市府抽查ITF國際旅展攤商

杜絕不法票券　新北市府抽查ITF國際旅展攤商

關鍵字：

新北東北角貢寮鮑

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

曾之喬臨盆倒數！

劉德華揭演唱會停辦內幕！　含淚哽咽：有你們就夠了

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面