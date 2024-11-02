新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

▲貢寮鮑養殖餵食龍鬚菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市東北角的貢寮區，不僅擁有豐富的自然資源，貢寮鮑更是當地養殖漁業的珍寶，以其鮮美滋味及口感特殊聞名全國。目前貢寮鮑進入最佳收穫期，新北市漁業處邀請大家深入了解貢寮鮑背後的養殖故事，探知美味食材的生產過程吧！

新北市漁業處表示，「貢寮鮑」是指養殖於東北角貢寮區沿岸海域的九孔鮑及黑盤鮑，喜歡生長在清澈無污染的淺海岩礁區，每到春季，養殖戶們便會在氣候穩定、海流適中的日子，將貢寮鮑幼苗放入沿岸的潮間帶養殖池，並在養殖池底部佈設五腳磚，為貢寮鮑幼苗提供可以吸附及躲避的地方。

▲打撈潛水夫採集貢寮鮑。

在養殖的過程中，養殖戶們遵循自然養殖法，以純天然的龍鬚菜海藻餵養貢寮鮑，並完全不使用任何藥物，而有別於國外常見的箱網密集養殖，貢寮鮑採取如同放山雞模式的開放式養殖，擁有更寬敞的成長空間，享受每天的海浪拍打，還有潮汐帶來的純淨活水，讓貢寮鮑的肉質更加緊實Q彈。

每年於11月至隔年4月期間，當貢寮鮑幼苗成長到理想大小後，便會有專業潛水工人下水採收，他們穿戴潛水裝備，手持不鏽鋼壓舌板，仔細檢視每片五腳磚，小心地將貢寮鮑從五腳磚或岩石上取下，迅速進行分級，隨後包裝並送往市場，好讓民眾能享用最純淨新鮮的貢寮鮑。

▲貢寮鮑幼苗附著於五角磚。

國立臺灣海洋大學助理教授徐德華表示，貢寮鮑包括九孔鮑及盤鮑，盤鮑放養時間較久，收成體形較大。而九孔鮑長速度較快，雖收成體形較小，但在口感上較有嚼勁。除了口感之外，民眾也可以從貢寮鮑殼的外觀上做簡單區分，盤鮑氣孔較凸起、螺紋較為粗糙，而九孔鮑氣孔及螺紋均較鮑魚平整，民眾在品嚐貢寮鮑之餘，也能來比較兩者差異。

卯澳社區發展協會理事吳享蓉表示，貢寮鮑養殖生產在卯澳漁村很重要的一項產業，不僅在各養殖階段大家不分男女老幼性別，積極投入貢寮鮑的養殖與管理，卯澳漁村的社區居民更凝聚起來，透過導覽的方式，介紹在地歷史故事和卯澳灣生態環境，讓民眾認識貢寮鮑、石花凍、海女、石頭厝等在地漁業漁村文化，建立在地漁村共好互惠的循環。

新北市漁業處表示，貢寮鮑養殖是極專業的技術，更是一種生活態度的體現。每一顆貢寮鮑的背後，都凝聚著養殖戶們對海洋的熱愛與無數次細心呵護的心血，若民眾想進一步了解貢寮鮑養殖故事，歡迎民眾至新北市海洋資源復育園區網站預約海洋教育導覽行程，不僅可以近距離觀察貢寮鮑寶寶，還可以認識東北角特有的魚類、珊瑚等海洋生物，近距離認識東北角的海洋生態。

▲日式風味醃漬貢寮鮑。