ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

▲基北北桃四市聯手行銷北台灣。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024 ITF台北國際旅展邁入第二天，新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長偕同臺北觀傳局、桃園觀光局、基隆文化觀光局一同到「新北Wonderland」，齊力為北台灣旅遊行銷讚聲，期望帶動基北北桃共同生活圈的旅遊串聯熱度，讓更多民眾發現北台灣的觀光魅力，激發旅遊熱潮。

觀旅局長楊宗珉表示，基北北桃四市合作愈來愈緊密，繼今年7月前往韓國共同行銷北台灣成效良好，9月新北在泰國自辦觀光推介會除了行銷新北，也協助推廣基北北桃遊程，讓泰國旅客認識北台灣豐富多元的觀光魅力。基北北桃屬於共同生活圈，不少旅遊景點相鄰，聯合進行觀光行銷有助於強化旅遊行程的多元化，進一步擴大四市的觀光市場，未來四市合作將會更頻繁。

楊宗珉說，原本受康芮颱風影響未能於開幕第一天展出的烏來酋長文化村，在克服交通中斷後，開心在今日加入新北館的行列，展出精釀馬告啤酒，邀大家到烏來泡湯順道欣賞泰雅傳統歌舞表演，體驗原民文化風情。

接近歲末年終，冬遊北台灣更能感受節慶氣氛，11月15日享譽國際的「新北歡樂耶誕城」率先揭開活動序幕，緊接著有12月31日基北北桃的跨年活動、101煙火盛會、明年2月的平溪天燈節接連登場，「2025雙北世界壯年運動會」也將在5月舉辦。

不論是大嚐美食、購物血拼、體驗特色文化、泡湯看海，基北北桃都能滿足旅客的全方位需求，此次國際旅展基北北桃四市的主題館也推出多項限定優惠，歡迎民眾把握最後兩天的參觀機會挖掘好康。更多新北旅遊資訊及活動請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。