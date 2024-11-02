　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

▲基北北桃四市聯手行銷北台灣。（圖／新北市觀旅局提供）

▲基北北桃四市聯手行銷北台灣。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024 ITF台北國際旅展邁入第二天，新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長偕同臺北觀傳局、桃園觀光局、基隆文化觀光局一同到「新北Wonderland」，齊力為北台灣旅遊行銷讚聲，期望帶動基北北桃共同生活圈的旅遊串聯熱度，讓更多民眾發現北台灣的觀光魅力，激發旅遊熱潮。

觀旅局長楊宗珉表示，基北北桃四市合作愈來愈緊密，繼今年7月前往韓國共同行銷北台灣成效良好，9月新北在泰國自辦觀光推介會除了行銷新北，也協助推廣基北北桃遊程，讓泰國旅客認識北台灣豐富多元的觀光魅力。基北北桃屬於共同生活圈，不少旅遊景點相鄰，聯合進行觀光行銷有助於強化旅遊行程的多元化，進一步擴大四市的觀光市場，未來四市合作將會更頻繁。

▲基北北桃四市聯手行銷北台灣。（圖／新北市觀旅局提供）

楊宗珉說，原本受康芮颱風影響未能於開幕第一天展出的烏來酋長文化村，在克服交通中斷後，開心在今日加入新北館的行列，展出精釀馬告啤酒，邀大家到烏來泡湯順道欣賞泰雅傳統歌舞表演，體驗原民文化風情。

接近歲末年終，冬遊北台灣更能感受節慶氣氛，11月15日享譽國際的「新北歡樂耶誕城」率先揭開活動序幕，緊接著有12月31日基北北桃的跨年活動、101煙火盛會、明年2月的平溪天燈節接連登場，「2025雙北世界壯年運動會」也將在5月舉辦。

不論是大嚐美食、購物血拼、體驗特色文化、泡湯看海，基北北桃都能滿足旅客的全方位需求，此次國際旅展基北北桃四市的主題館也推出多項限定優惠，歡迎民眾把握最後兩天的參觀機會挖掘好康。更多新北旅遊資訊及活動請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

▲基北北桃四市聯手行銷北台灣。（圖／新北市觀旅局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►陸貨輪擱淺野柳！殘油284噸恐汙染海域　風浪太大緊急暫停抽油

►基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

►陸貨輪擱淺野柳！3億橋式起重機倒礁岩　航港局濃霧中抽油作業

►基隆最高大樓電梯故障！瞬間斷電兩度卡3樓　3人受困半小時嚇壞

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他大便拉出血！醫大腸鏡「一督進去傻了」：整片都是
台中男被燒成一團火球　母簽放棄急救：我成了殘忍母親
「轎車墜入山谷」4人受困
捷克強投想來台打球！
中華隊年輕又具實力！捷克教頭讚陳柏清：可以再投10年
台南地院被批「縱放陳啟昱」　晚間發聲明回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

2024臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

康芮強風摧殘！侯友宜勘查坪林農損　爭取中央公告救助

ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

林口三井Outlet二館恐塞爆　新北交通局：開幕交維引大數據監控

新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

噪音車注意！新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

康芮狂風豪雨肆虐　基隆應變迅速48小時緊急修復

ITF國際旅展盛大開幕　基北北桃共推旅遊亮點

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

20241028 ETtoday新聞

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

2024臺灣國際陶藝雙年展開幕　侯友宜歡迎全球愛好者來鶯歌參觀

康芮強風摧殘！侯友宜勘查坪林農損　爭取中央公告救助

ITF台北國際旅展盛大開幕　基北北桃四市聯手行銷北台灣

林口三井Outlet二館恐塞爆　新北交通局：開幕交維引大數據監控

新北貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

噪音車注意！新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

康芮狂風豪雨肆虐　基隆應變迅速48小時緊急修復

ITF國際旅展盛大開幕　基北北桃共推旅遊亮點

核廢料比較少是迷思！　美核安專家：SMR「小」不代表安全

SMR解用電荒？　規模化可能是技術與發展關鍵

射精防攝護腺癌！每月「最佳清槍次數」曝　醫推：壓力大就尻

高國輝一句話奏效！曾頌恩放輕鬆敲追平安　林立盼球隊漸入佳境

視察坪林、石碇復原工作　侯友宜：協助台電搶修盼今晚全區復電

CNBLUE隔7個月來台開唱　鄭容和賣萌：尊嘟想你們...5500人融化

孫生斥女網友「可以別這麼心機嗎」　私訊對話被曝光：怎不往下截

「2024新北影響力」星光熠熠　11位獲選者分享正向力生命故事

核電延役的兩大基本問題　美核安專家：業者敢面對嗎？

曾總讚比預期更好！陳柏清首搭林家正飆6K：美式接球很帥

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

地方熱門新聞

詐騙案猖獗　徐其萬受理陳情遭詐金額曝

康芮颱風致南投停電逾2萬戶　傍晚幾全數復電

台南運河這次為何死的只有吳郭魚？污水處理應善盡監督！

石門水庫原水濁度飆高　啟動積極排砂

「台灣經濟類奧斯卡」台中金手獎出爐　20中小企業獲獎

水管線漏水搶修　5鄉鎮11/5停水23小時

退輔會五大農場參加台北旅展推高山農遊

台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世

姓氏生日不同　算命師撞名被質疑

結合2024台灣設計展展域空間「台南早餐生活節」登場

武陵外役監獄協助恢復鹿野鄉　災後景觀恢復

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損

台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會

更多熱門

相關新聞

林口三井Outlet二館　新北：開幕交維引大數據監控

林口三井Outlet二館　新北：開幕交維引大數據監控

林口大型複合式商場「三井Outlet二館」試營運引來大量人潮與車流，交通局今（2日）再度會同警察局派員督導及監控商場周邊交通秩序，嚴格督導業者務必落實開幕交維引進大數據監控及「滿場機制」，確保排隊車輛不阻礙公車動線，並持續配合號誌時制及行車管制措施，以降低干擾主要道路車流運行及提升行人通行安全。

貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

貢寮鮑養殖故事大公開　揭密東北角Q彈美味秘訣

新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

新北市啟動「靖音專案」　打造安寧生活環境

新北街頭肉搏戰！男安全帽狠K　只因騎車被糾正

新北街頭肉搏戰！男安全帽狠K　只因騎車被糾正

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

關鍵字：

新北ITF旅展

讀者迴響

熱門新聞

越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「視野照瘋傳」網傻眼

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

1歲嬰狂吐！肚見「10恐怖白點」穿破腸　媽嚇壞了

11、12月可能還有颱風　侵台機率曝光

警官夫妻萬聖節扮「柯文哲上銬」夫記申誡

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

全球最妖股！　單日飆漲6692635%

獨／日本免稅改制最快明年4月實施

曾之喬臨盆倒數！

劉德華揭演唱會停辦內幕！　含淚哽咽：有你們就夠了

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

清大女研究生勒斃閨蜜溶屍　毛衣斷甲成關鍵

00878季配維持0.55元　達人示警：硬撐再賭一把

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

浪浪興奮帶路示意男子跟上　他翻開草叢驚見8隻小奶狗

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面