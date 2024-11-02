康芮肆虐台東臍橙「毀了八成」立委會同官員勘災　關心農漁損失

▲立委陳瑩、莊瑞雄與相關部會勘災關心農漁民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

康芮颱風過境，重創東海岸農漁業，臍橙、香蕉、釋迦、稻米等農作物受損嚴重，果園內滿地落果；長濱、小港、成功（新港）、金樽4漁港，因為強風巨浪導致約49艘漁船、動力膠筏翻覆、沉沒，長濱漁港因為大量流漂木，而導致漁船無法進出作業，農漁民損失慘重。

立委陳瑩與莊端雄，2日與農業部黃昭欽次長、原民會杜張梅莊副主任委員、漁業署陳建佑副署長、農糧署東區分署陳吉村副分署長、成功鎮謝淑貞鎮長、成功鎮民代表會陳南蓀主席、長濱鄉民代表林錦顯 Kacaw．Lafa及嚴美玲，前往受災嚴重的漁港及果園會勘。

長濱漁港海面，因為漂流木的流入港區，影響面積有300平方公尺的海面，漁船無法進出作業的情況下，漁民生計受到極大影響。立委陳瑩勘災時，請農業部黃昭欽次長與漁業署副署長陳建佑，希望可以在最短的時間內，讓修復漁港受損的設施、漂流木的清除，讓漁民可以盡快恢復作業。農業部應盡進公告「農業災害救助辦法」的救助工作，減輕農漁民的損失!

漁船、動力膠筏毀損的相關補助，是依照農業天然災害現金救助辦法的「在港漁船(筏)」規定核發，不論全毀或半毀的補助金額，都只是杯水車薪，幫助很有限，所以陳瑩也要求農業部應該全面檢討補助規定，提高補助金額。對於近期無法出海作業的漁民們，陳瑩也請農業部與原民會，應提供短期工作，協助暫時沒有收入的漁民度過難關。

有「橙界之王」稱號的東海岸臍橙，台東縣種植面積約有150公頃，台東的成功鎮就有50公頃，年產量約40多萬斤，臍橙的採收期正是每年11月，今天勘災的時候，看到滿地的落果，感到相當的不捨，農民辛勤的成果，就在颱風肆虐之下，一整年的心血都白費，整個果園只剩2成果實可採收。

陳瑩要求農業部，應採用農作物免勘災救助的方式，進行全品項的補助，希望中央地方協力合作，讓災損現金的救助，以最簡便、最快速的方式，協助風災受損的農民，減輕農民朋友的負擔。