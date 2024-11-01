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台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

▲颱風過後台東農業受創嚴重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲颱風過後台東農業受創嚴重。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

強烈颱風康芮雖於1日遠離台灣，但強勁的風雨，造成首當其衝的台東嚴重的災情。立法委員莊瑞雄特別邀集農糧署東區林美華分署長、台東區農業改良場陳信言場長、關山鎮彭成豐鎮長，以及池上鄉農會游玉櫻總幹事，前往台東池上、關山等稻米重災區視察災情。

莊瑞雄來到有稻米之鄉之稱的池上和關山，看見全部趴在地上的稻穗，心情無比沈重！馬上要求農糧署林美華分署長，立即啟動受災農作物實況盤點，特別是台東水稻正值採收期，務必掌握水稻倒伏情形，調度收割機及烘乾機務必到位。

而勘災現場稻米看起來幾乎全倒，顯然池上和關山的稻田損害程度遠超過20%，莊委員表示，稻米的慘狀，肉眼可見，而且幾乎是全面性的，不只應可馬上啟動天然災害現金救助，甚至可免勘災直接撥付救助金。

由於稻米種植有基本型農業保險，農業部應儘速向農民說明後續救助要採行方式，一定要以農民權益為優先。關山和池上稻農，有些是採集團產區契作方式，有加保加強型保險占約25%，所以後續出險理賠要如何認定坪割點，請農業部要趕快確定，安定農民的心。

其他有關其他如釋迦、香蕉、臍橙等等重要作物，這次台東的農作物在強颱狂掃之下，幾乎無一完好，受損嚴重，農民血汗付之一炬，莊瑞雄呼籲農業部比照山陀兒颱風狂掃屏東縣後的災損現金救助公告，盡量採全品項補助，奕免除現勘。請農業部加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，以利早日恢復農民復耕。

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