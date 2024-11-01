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饒慶鈴推「慢活創深」挖掘地方魅力　台東展現產業創生新成就

▲台東展現產業創生新成就。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東展現產業創生新成就。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府致力於推動地方創生，今年度舉辦「慢活創深DIG DEEP TAITUNG」計畫，輔導5組在地團隊，規劃多場跨域交流聚會，日前舉行成果發表會。台東縣長饒慶鈴表示，今年透過輔導在地業者、開發創新產品及旅遊路線等，將在地的文化、故事與資源轉化為有形，更串起了社區的共識與情感，進而達到地方創生，期盼建構共好的產業支持生態圈，達到地方永續經營的目標。

台東縣政府表示，縣府自109年起，以產業發展為切入點推動地方創生，持續輔導業者發展獨具在地特色的商業模式，包括今年輔導的5家業者，迄今已累積支持25家在地業者創生成長的成功經驗(如達興山號、環山雅築、小村遠遠、關點工作室等)。今年則延續「慢經濟」的概念，將地方創生深化為「慢活創深」，輔導與協助地方創生團隊產品開發，找出商品的特色與故事，深掘臺東在地DNA，更重要的是為業者培養長期發展的自我生存能力。

台東縣財經處指出，此次參與輔導的5家團隊一起實踐、深掘在地特色，打造富含台東風土特色的產品，輔導期間不定期舉辦交流小聚，提供跨域交流機會啟發業者，同時安排賦能課程規劃，以「永續」和「影響力」為切入點，協助業者於市場上的連結與資源運用。

其中，「山下生活」將自然農法種植的鹿野紅烏龍、南島秧滿田有機米，揉和成「米思紅烏龍奶茶」，傳達臺東稻米香氣與在地農業的故事；「出力釀」將阿美族從人土關係展開的傳統酒麴文化，與生長在大武山腳的可可果熟成一顆顆「粕風巧克力」；「野菜皇后」將阿美族的草本智慧融入現代足浴，推出「愛那香名物」足浴藥草包；「角琉璃」將傳統工藝結合現代美學，發展屬於台東的花紋、色彩的「琉璃金屬飾品」，讓傳唱千百年的勇士故事有了新的起點。除了產品以外，以阿美族部落文化為基底的「浮定生活」，將台東山海體驗，從最經典的「阿美流水席」發展成「藍色森林·最後秘境」的VIP體驗遊程，不僅帶領遊客探索地方風貌，更傳遞出他們對於在地文化和風土的深刻理解。

財經處進一步說明，「慢活創深」輔導5家團隊開發的5樣產品與體驗，預計在11月正式上市開賣，也將於11月8日至12月12日在台北華山中一館未來市舉辦「慢活創深：挖掘台東地方創生風土特展」，歡迎有興趣的朋友前往共襄盛舉，一同品味慢活台東。

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