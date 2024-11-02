康芮讓「北極熊」也受傷　台東鐵花燈之祭「極地童話」拼下週復展

▲康芮颱風讓北極熊也受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府辦理「2024鐵花燈之祭」全新主題「極地童話」，10月25日亮燈後，璀璨燈飾受熱烈回響，成為台東市夜間最佳景點，但強颱康芮登陸台東，造成嚴重災情，強風掃斷的樹枝壓毀多處已加固防護的燈座，經縣府1日會勘後已請業者加速整修、預定下周陸續恢復亮燈。

2024鐵花燈之祭以「極地童話」為主題，設計多組璀璨燈飾，包括潔白高大的北極熊母子、冰晶企鵝、音樂耶誕帽、許願禮物盒及閃亮天幕，獲到訪遊客讚嘆與熱烈回響。縣府也在颱風登陸前，進行加固及防護作業，拆除部分燈飾防颱。

但康芮強颱直撲台東，強風吹倒市區大量路樹，鐵花新聚落園區內路樹被吹倒塌後，斷枝壓毀地面多組燈飾，包括北極熊媽媽前腳遭斷枝壓毀，只能俯臥草地上「休養」，聖誕帽燈飾模型也受損。今天會同業者場勘，調度吊車將北極熊媽媽懸吊「體檢」、確認傷勢。

交觀處表示，颱風橫掃的鐵花新聚落凌亂不堪，刻正盡速處理路樹及殘枝落葉，已通知工班備料並進行損害盤查，將陸續修復各項燈飾，逐步恢復亮燈、力拼下週重啟，敬請大家包容，耐心等待北極熊康復歸來，最新消息請持續關注FB「台東就醬玩」粉絲專頁：https://www.facebook.com/taitung.tourism/ 。