康芮颱風重創台東　縣長饒慶鈴向蕭副總統爭取補助

▲風災農損嚴重，台東縣長饒慶鈴向蕭副總統爭取補助。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

康芮颱風10月31日於台東成功登陸，帶來強風豪雨，台東各項農作物嚴重受損。台東縣長饒慶鈴11月1日即已邀請農糧署東區分署及台東區農業改良場等農政單位會勘農作物災損，經現地會勘全縣各品項作物嚴重受損，呼籲中央開設全縣全品項現金救助及低利貸款，並請中央評估依照天氣參數，開放免勘查作物損失率，只要公所確認申報品項及種植地號正確，即予以救助，協助農民度過難關。

饒慶鈴表示，目前正值鳳梨釋迦套袋期，許多來不及套袋的幼果，受強風侵襲使果實變黑，失去商品價值成為次級果品，有套袋的果實雖有保護，但果樹受強風吹拂，枝條幾無葉片，失去光合作用功能，將嚴重影響果實成長；此外縱谷水稻多處大面積倒伏，以關山鎮為例，目前有近2000公頃水稻未收割，粗估倒伏面積約1000公頃，倒伏的水稻穀粒會掉落，且後續可能穗上發芽，損失率達30%至50%，嚴重影響收成，另外香蕉、甘蔗全倒，臍橙落果，蔬菜類浸水等，各式作物無一倖免。

眼見農民整年的心血全泡湯，替農民向蕭美琴副總統請命，爭取台東縣全縣全品項現金救助及低利貸款；另請中央評估開放免勘查作物損害比率，只要公所確認申報品項及種植地號正確，即核定救助；另為確保水稻保險數據準確性，建請中央開放增設稻作坪割點，讓產量更貼近於實際狀況，同時開設水稻專案現金救助，減輕稻農損失。

農業處長江慧卿指出，經初步調查，台東全縣農損金額超過1億元，受影響作物包括釋迦、臍橙、香蕉及木瓜等果樹出現傾倒、折枝及落果嚴重等情形。另水稻受強風豪雨影響，縱谷地區多處大面積倒伏，爭取中央開設專案現金救助。

農業處提醒，為加速基層公所災損判定及救助作業，鼓勵農民使用「農產業天然災害現地照相」app，農業處也將持續與各鄉鎮市公所保持聯繫，協助辦理現金救助及低利貸款，希望在最短時間讓農民復耕。