台南市府第4場大型就博會提供逾3千工作機會　5成以上職缺薪資超過3萬5千元

▲台南市政府2024年第4場「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，2日在新營區新營糖廠中山堂辦理，邀集76家廠商釋出3225個工作機會，其中有5成以上的職缺薪資逾3萬5千元，初步媒合率近5成3。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府2024年第4場「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，2日在新營區新營糖廠中山堂辦理，邀集台灣穗高科技、聯亞科技、前瞻能源科技、金豐盛食品、官田鋼鐵、統義玻璃、爭鮮、和德昌、全聯實業，以及碳佐麻里等科技業、傳產業、服務業共計76家廠商釋出3225個工作機會，其中有5成以上的職缺薪資逾3萬5千元，初步媒合率近5成3。

就博會由市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心主任陳續文、台南直轄市總工會理事長黃江福、台南市總工會副理事長胡尚禮、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會常務理事董嘉明、台南市職業總工會秘書長吳允昌、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、台南市中小企業榮譽指導員協進會會長錢明華、大台南婚禮設計服務人員職業工會理事長林尉民、中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會理事長陳英玉等人蒞臨現場，鼓勵現場民眾踴躍求職。

黃偉哲市長一早至會場為求職者加油打氣。黃偉哲表示市府辦理的就業博覽會既安全又便利，現場也提供履歷健檢、面試模擬以及視訊面試等服務，鼓勵市民朋友多加利用，並祝福求職者都能找到好工作、廠商找到好人才。勞工局王鑫基局長感謝台糖新營糖廠、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署以及各企業、廠商等協助辦理就博會。就博會匯聚各產業眾多的工作機會，讓市民朋友免去求職的交通奔波，直接在徵才活動現場面試，鼓勵求職者多投遞履歷，找到適合自己的工作，在職場上展現更好的能量。

本次就博會的摸彩活動提供多樣獎品，鼓勵民眾多多投遞履歷，現場錄取者陳先生從網路得知活動訊息，特地從新化到新營參加就博會，表示很幸運能現場錄取麥當勞的工作機會，覺得這是一個可以讓民眾找工作的好活動，未來也會分享給親朋好友知道。

就博會現場除結合職訓單位展現學員職訓成果，另有社會局、衛生局、新營醫院等單位提供手作、健康諮詢等服務，擴散就業博覽會平台效益。為協助民眾過年前好就業，勞工局職訓就服中心會陸續辦理小型、單一徵才活動，相關活動資訊可至官網(https://job.tainan.gov.tw/)查詢，或洽06-6330820。