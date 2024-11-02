台南市美術館榮譽董事長陳輝東辭世　藝壇卓越貢獻留芳人間

▲台南市美術館榮譽董事長，終生戮力奉獻於台灣美術的資深藝術家陳輝東，1日安詳離世，享壽87歲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市美術館榮譽董事長，終生戮力奉獻於台灣美術的資深藝術家陳輝東，1日安詳離世，享壽87歲，陳輝東榮譽董事長是南美館最重要的催生推手，對台南乃至於台灣藝壇貢獻良多。

台南市美術館在2011年賴清德總統擔任市長期間宣布籌畫，成立籌備處並由陳輝東擔任籌備會召集人，2014年底破土，2018年10月17日1館開館試營運，隔年1月27日正式開館。８年間前，陳輝東為南美館的誕生不遺餘力，從未支薪、任勞任怨，陪著籌備處同仁熬夜加班到深夜，更常常自掏腰包慰勞辛勤員工。

2017年3月17日接任第一屆董事會董事長後，在行政法人制度下，工作更加繁重，沒有特支費、薪水、座車，卻絲毫未減他為南美館付出的心意。透過自身在藝術圈的關係與人脈，讓台南市美術館獲得許多重要藝術家及其家屬的認同和支持，捐贈了許多作品予南美館做為館藏，總計逾1500多件，其中也包含了陳澄波的家屬等，讓南美館成為首創未有館舍先有典藏，可謂美術館籌建典範。

藝術家陳輝東從事藝術創作超過半個世紀，是台灣西畫家代表人物之一，在台灣美術史上有著重要的象徵意義，因此南美館也在2021年為陳輝東舉辦「美的探索–陳輝東個人創作展」，是為近年陳輝東最重要的一檔個展。陳輝東的藝壇成就受各界推崇，日本眾議院委員岸信夫更以影片方式現身祝賀，當時擔任副總統的賴清德總統也特別撥空親臨展覽現場欣賞展覽。展期雖逢疫情期間，但觀展人潮仍絡繹不絕，可見陳輝東不論在藝術圈、企業單位或是政府機關皆是舉足輕重的重要存在。

美術館董事長趙卿惠表示，美術館在陳輝東老師的帶領之下，成立台灣首座行政法人美術館，為世人立下典範，對台南與台灣的藝壇有卓越的貢獻，在卸下南美館首任董事長職務後擔任榮譽董事長，陳輝東仍持續為南美館的未來奔走努力，不僅扛起南美館的開創大業，更以他對美的探索且追求完美的信念，打造出一座屬於台南獨有的藝術殿堂、傳予世代的美術館。

陳輝東曾勉勵南美館：「只有藝術才能爭千秋，南美館以此共勉。」這也是他一生從事藝術的座右銘，也是南美館持續努力追求的目標。

趙卿惠董事長和所有的董監事、美術館的全體同仁、志工伙伴，對陳輝東老師辭世深感不捨，特別對其為台南、台灣的藝術奠下基礎的先行者，一生一世所為深為各界尊崇。