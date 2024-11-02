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首創銀Joy 台南市樂齡示範中心學習體驗營　啟動精彩第三人生

▲台南市樂齡學習示範中心首場活動2日在律動打擊樂中揭開序幕，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市樂齡學習示範中心首場活動2日在律動打擊樂中揭開序幕，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市樂齡學習示範中心於2024年7月起進駐曾文市政願景園區，於11月2、3日辦理兩場次學習體驗營，內容包含節氣膳食、各式手作課程等，透過活動讓更多民眾認識園區的學習資源，活動一推出立即吸引許多長輩及親子一同報名，首場活動2日在律動打擊樂中揭開序幕，場面熱鬧溫馨。

黃偉哲市長表示，根據國發會人口統計，台灣即將在2025年邁入超高齡化社會，在高齡少子化浪潮下，如何讓長輩活得健康、自信、有尊嚴，學習是最佳途徑，因此台南積極設立38個樂齡學習中心，透過區區有樂齡提供長輩學習管道。樂齡學習示範中心於今年進駐曾文市政願景園區，首創將高等教育場域轉型為終身學習場域，持續善用場地資源規劃課程與活動，吸引更多長輩來學習，讓台南成為高齡學習友善城市。

▲台南市樂齡學習示範中心首場活動2日在律動打擊樂中揭開序幕，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南近年來在天下雜誌評比中，樂齡文教力皆為六都第一，顯見有越來越多民眾參與樂齡學習行列，樂齡示範中心在進駐曾文市政願景園區後，持續規劃多元課程，也結合在地資源安排小旅行。本次假日營隊內容豐富，有因應節氣的養生膳食製作、自製秋季保健香包、也有親子手作藍晒圖、歡樂氣球派對、懷舊風箏童玩等趣味精彩課程，共吸引近二百位民眾參與，現場大人小朋友齊說讚！

示範中心主任鍾秀琴表示，進駐曾文市政願景園區迄今已有7469學習人次，面對超高齡浪潮，示範中心敞開壯世代的學習大門，為多元年齡層帶來更多視角與創意，顛覆過去對高齡者「老」的圖像，幫助更多即將邁入高齡的市民朋友開啟精彩第三人生。這次體驗營，除於室內體驗秋季時令養生好物，也將於戶外共同產出大型畫布，用親子藝術共創結合手作風箏，讓每位參與者都能收穫滿滿，感受到學習與創作的樂趣。

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