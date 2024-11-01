康芮強風豪雨重創台東農漁業　饒慶鈴籲中央協助農民

▲康芮強風豪雨重創台東農漁業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

強颱康芮帶來的強風與豪雨，對台東縣農漁業造成重大損害。1日，台東縣長饒慶鈴特別前往東海岸、台東市郊豐田、卑南及縱谷地區，實地勘查災情。饒慶鈴目睹農民一年的辛勤耕作被風吹倒、折損，以及漁民賴以為生的船筏受損或翻覆，感到萬分不捨，期盼中央能重視災情，並派遣專業隊伍協助，以減輕農民及漁民的損失。

此次勘災行程，饒慶鈴由議長吳秀華、議員許進榮、楊秋珍、立委黃建賓及農業處長江慧卿等人陪同，前往受災地區查看釋迦、香蕉、稻米倒伏及漁船翻覆的情況。長濱鄉長李光蘭、成功鎮長謝淑貞、關山鎮長彭成豐及當地農會、漁會幹部均到場關心並說明受災情形。目睹落果、倒伏與漁船翻覆，勘災人員無不為農民心血付諸東流而感到心痛。

關山鎮長彭成豐指出，目前正值二期稻作階段，部分農民在颱風來襲前緊急搶收，然而僅約一成完成收割。關山鎮受災面積約500至1000公頃，損失程度達30%至50%，稻田幾乎完全浸水，災情嚴重。

▲康芮強風豪雨重創台東農漁業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，康芮颱風首波襲擊即重創台東，強風豪雨導致全縣農作物普遍出現落花、落果、折枝或倒伏等災損，尤以東海岸及縱谷地區損失最為嚴重。包括稻田倒伏、肚臍橙落果等果樹攔腰斷裂，香蕉也倒伏一地。即將於11月16日舉辦的成功鎮肚臍橙節，因落果影響，部分農民的收成恐不到三成。

針對稻田倒伏雖有稻米保險，但難以全面彌補農民損失，縣府將積極向農業部爭取全縣農產品天然災害現金救助及低利貸款，並呼籲農民先行拍照存證。

此外，康芮颱風帶來的強風驟雨，導致長濱、成功小港及東河金樽漁港多艘膠筏翻覆、沉沒，部分漁船因強風碰撞受損。目前漁會及漁民正加緊安排吊車將受損船隻拖吊上岸，縣府建議國軍爆破大隊協助清查水下沉船數量，並儘速清理港區內漂流木，確保港區安全。