陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損　加速爭取復建與補助

▲陳亭妃會勘東原2號橋下陷及將軍哈密瓜農損，加速爭取復建與補助經費。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃接獲東山區東原里里長葉孟亮陳情，因康芮颱風侵襲，東原2號橋出現嚴重下陷，情況逐漸惡化，目前雖以封鎖線圍起，但因該橋為里民日常出入的主要交通要道，封閉措施已對地方生活造成極大不便，陳亭妃隨即致函公共工程委員會，通報此一危急狀況，並呼籲中央儘速核准災後復建經費。

陳亭妃11月2日，特地與東山區公所相關人員前往現場會勘，實地了解東原2號橋的下陷狀況。她強調災損情況逐漸加劇，務必立即修復，無法再拖延。陳亭妃要求東山區公所立即將詳情回報市政府，由市府進一步向公共工程委員會申請資源。

此外，針對將軍區的卡蜜拉哈密瓜農損問題，陳亭妃2日也邀集蔡秋蘭議員、方一峰議員秘書、將軍區里長聯誼會會長黃聰慧、廣山里長吳泰源、玉山里長邱家和及將軍農會總幹事林彥良一同到現場查看災情。現場資材倒伏、作物葉片乾枯，顯示農業受損嚴重，亟需中央補助協助。事實上，陳亭妃早於上週五便已致電農業部長陳駿季，要求請各縣市農業相關單位立即啟動災損速報機制，務求儘快提供農民所需的援助，避免農民遲遲等待。

陳亭妃表示，將持續追蹤兩地災後復建及農損補助進度，確保中央與地方合作，盡速恢復居民日常生活及農業生產。