立委籲「現金+貸款」助台東漁民　卓揆允研議處理

▲爭取將台東縣列為現金救助及低利貸款地區，行政院長卓榮泰允研議處理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

繼山陀兒颱風後，康芮颱風再次重創台東農漁業。立法委員黃建賓、鄭天財今天共同向行政院長卓榮泰爭取，將台東縣列為現金救助及低利貸款地區，並針對漁港膠筏翻覆、沉沒情形，由中央支援水下團隊確認災損，並協助後續報廢漁船收購。卓榮泰回應，「會很重視地來研究怎麼處理」。

1日一早，黃建賓便與台東縣長饒慶鈴及在地民代、鄉鎮長前往各處勘災，先後到了長濱漁港、小港漁港，勘查膠筏翻覆、沉沒，漁船因強風碰撞受損，以及港區內出現大量漂流木等情形，緊接著陸續前往台東市、縱谷地區，了解農產受損狀況。

黃建賓指出，山陀兒颱風已造成台東嚴重農損，損失金額高居全國第三，這幾天康芮颱風挾帶的強風豪雨，又造成台東大規模農作物受損，包括釋迦、香蕉、臍橙、水稻等，出現折枝、倒伏、落果、果實擦傷等情形相當嚴重。黃建賓今也發函要求農業部，將台東縣列為全品項現金救助及低利貸款地區，災情嚴重者得免現勘。

鄭天財於立法院質詢行政院長卓榮泰時，也代表黃建賓轉交書面資料，呼籲行政院依據「農業天然災害救助辦法」，比照今年山陀兒颱風重創高屏地區的救助模式，公告辦理台東縣為現金救助及低利貸款地區，免勘災儘速撥付天然災害現金救助金，並考量台東接連遭受颱風重創，研議提高救災補助金及不論新舊貸款，均免息6個月。

此外，針對此次颱風造成漁港膠筏翻覆、沉沒，漁船因強風碰撞受損，港區內出現大量漂流木等情形，衝擊漁民朋友作業安全及生計，黃建賓跟鄭天財也共同向行政院長卓榮泰爭取，請中央相關單位支援水下團隊，確認沈船及災損情形，以及協助後續報廢漁船收購問題。對於兩人爭取內容，卓榮泰也回應，「會很重視地來研究怎麼處理」。