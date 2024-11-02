大巨蛋中職場次掀議　議員呼籲市府、遠雄雙邊讓步共創雙贏

▲中職本季舉辦多場大巨蛋賽事，獲得好評。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

大巨蛋明年中職場次腰斬爭議，引發各界關注。針對遠雄提到的世壯運檔期問題，北市議員顏若芳今（2日）表示，北市府應當在確保賽事籌辦時間無虞的前提下，再去壓縮使用大巨蛋的時間，而遠雄也應積極騰出其他檔期予中職，讓國際與國內賽事共創雙贏，才是正本清源之道，而非隔空噴口水。

對於遠雄今表示，「只要世壯運檔期合理安排，中職檔期就一定可以35場以上」，議員顏若芳說，市府必須承諾一定要求明年中職賽事，在大巨蛋比賽超過今年38場，但要保留檔期還設前提，軟趴趴的蔣市府如今又被遠雄擺了一道。

顏若芳說，這凸顯了幾個問題，第一、世界壯年運動會是國際性運動盛會，已經有39年的歷史，這次是首度移師台灣舉辦，對雙北來說是相當難得的機會，屆時也會有來自世界各國的好手紛至台灣競逐獎牌。

顏若芳指出，相信任誰都希望這次的世壯運能好好舉辦、圓滿落幕，替台灣的國際能見度出一份力，而經執委會估算，包含前置作業、開幕式、棒球金牌賽估需使用大巨蛋場地27日，如今爆出中職檔期爭議，「遠雄卻只會打馬後炮甩鍋給世壯運，如果因賽事期程不當壓縮而導致規劃不善，難道遠雄要負責嗎？」

顏若芳認為，北市府應當在確保賽事籌辦時間無虞的前提下，再去壓縮使用大巨蛋的時間，而遠雄也應積極騰出其他檔期予中職，讓國際與國內賽事共創雙贏，才是正本清源之道，而非隔空噴口水。

其次，顏若芳直言，蔣市府對遠雄毫無掌控力，幾乎讓大巨蛋淪為私人場館。根據大巨蛋的興建營運契約，僅有3.4.2.16條規定遠雄在大巨蛋正式營運前如果要辦活動，需於一個月前報請市府備查；但在正式營運後，卻沒有相關的條文規範遠雄的檔期安排是否要在何時報府許可或備查。

顏若芳說，時至今日，遠雄也僅願提供北市府明年1月的檔期而非全年檔期，「我認為體育局、法務局應儘速研商遠雄每年檔期的報備機制，以確保遠雄履約」。

顏若芳直言，北市府與遠雄的契約力道不夠，蔣萬安又只會軟趴趴勸說，才會有今天財團爬到北市府頭上的局面，北市府應痛定思痛徹底檢討，避免類似情事一再發生。