大巨蛋職棒場次腰斬　蔣萬安「重點是整年檔期分配」：邀遠雄中職協調

▲台北市長蔣萬安出席「大安森林公園–30而立自然正成長」生態嘉年華開幕儀式。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大巨蛋明年中華職棒賽事的安排傳出大幅縮水剩20場，引發外界批評。對此，台北市長蔣萬安今（2日）表示，世壯運目前規劃，最多需要天數就是目前外界所看到。他強調，最重要的是大巨蛋一整年檔期的分配跟安排，必須依照合約及規範，這部分會要求體育局盡快邀集各方進行協調，這是市政府的立場。

大巨蛋去年啟用後，今年順利舉辦多場中華職棒賽事，獲得各界好評；但傳出明年場次將縮水到剩20場，引發各界批評。但外界也質疑，明年5月中下旬將登場的世壯運賽事，竟卡住一個月的檔期。

對此，蔣萬安說，已經要求體育局盡快召集包含遠雄、中職協調明年檔期安排，「最重要，大巨蛋一定是以舉辦體育賽事為最重要原則，特別是舉辦棒球賽，這樣立場和原則是非常清楚」。

至於下半季遠雄有體育賽事之外的規劃，每月無法給中職2個週末？蔣萬安表示，已經要求體育局盡快邀集遠雄、中職協調，各方都必需要遵照相關規範及合約，大巨蛋一定就是舉辦體育賽事為主，特別是棒球賽事，這樣的立場堅定不會變。

媒體追問，為什麼世壯運要卡1個月的檔期？蔣萬安說，世界壯年運動會是非常大型、高標準的國際運動賽事，也是很不容易首次爭取在台北舉辦，特別是亞洲第一次，所以都依照過去舉辦國際賽事相關規範原則和經驗，包含相關場佈、硬體架設、安全測試，還有事前草皮保護等設施及相關節目的彩排，文化處會盤點細部精算。

蔣萬安說，世壯運的規劃，最多需要天數就是目前外界所看到，最重要就是大巨蛋一整年檔期的分配跟安排，必須依照合約及規範，這部分會要求體育局盡快邀集各方進行協調，這是市政府的立場。

然而遠雄強調，體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定，而大巨蛋是運動場館，所以一直都是以運動賽事為優先，非體育賽事活動絕對會盡力配合職棒賽季，所以遠雄表示，只要世壯運使用天數合理精算，及主辦單位開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，公司和中職想法一致，「中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上」。