明年中職大巨蛋場次減半　王欣儀：北市府與遠雄考量球迷需求

▲台北市副市長李四川（左）與國民黨台北市議員王欣儀（右）。（圖／王欣儀辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀昨（1日）指出，2025年世壯運在大巨蛋安排了3天的賽事，但卻佔用長達一個月的檔期，這樣的安排將導致中職明年在大巨蛋舉辦的場次直接砍半，剩下20場。為此，王欣儀呼籲北市府及遠雄公司，應重視球迷的期待，適度調整「世界壯年運動會」對大巨蛋的檔期使用，以兼顧國內棒球迷需求。

王欣儀表示，根據遠雄集團提供的規劃，明年大巨蛋僅安排開幕戰2場及6個週末檔期，總計20場比賽給予中華職棒安排賽事，相較今年的中職賽事38場，減少近一半，引發球迷強烈不滿，紛紛表示無法接受。

據了解，明年世壯運開幕式將在大巨蛋舉行，北市府預留4至5週檔期，用於硬體設施的進退場及活動籌備。王欣儀指出，此安排導致中職明年球季僅能在開幕週舉行2場比賽，而4、5月無法再安排棒球賽，僅能在6月至9月安排6個週末共計18場例行賽事。

王欣儀點出，世壯運於明年5月17日至5月30日舉行，各項比賽分散在不同場館，實際使用大巨蛋的日期僅5月17日的開幕式，以及5月27日、5月28日的棒球賽事，共計3天。

王欣儀直言，僅為3天的活動是否有必要佔用超過一個月的場地檔期，值得檢討，她接著說明，世壯運固然是國際級競賽活動，但大巨蛋的設立初衷便是為了提供一個避免風吹、日曬、雨淋的室內棒球場館，讓球迷與球員能在舒適、安全的環境中享受棒球賽事。

不過，針對台北大巨蛋2025年檔期一事，遠雄集團公關經理夏至賢回應，台北大巨蛋就是一座棒球場，巨蛋是因為棒球選手，當然包括最重要的中職球員優秀表現才有價值，所以體育賽事檔期安排，絕對高於投資執行計畫書中規定。

夏至賢強調，大巨蛋一直都是以運動賽事為優先，非體育賽事活動絕對盡力配合職棒賽季，只要世壯運使用天數合理精算，及主辦方開幕式工程排程得當，中職賽事包括熱身賽、明星賽、季後賽、以及總冠軍戰等檔期早已全數保留，遠雄和中職想法一致，中職賽事在大巨蛋絕對超過35場以上。