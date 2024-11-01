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台南食品原料商售含蘇丹紅咖哩粉產品　衛生局命下架回收追流向

▲台南市衛生局會同台南市政府消保官，前往台南7家販售含蘇丹紅咖哩粉批次產品，命下架回收追產品流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局會同台南市政府消保官，前往台南7家販售含蘇丹紅咖哩粉批次產品，命下架回收追產品流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市衛生局接獲台北市衛生局通知濟生股份公司斗六廠生產「特調咖哩粉（效期2026.05.06）」結果檢出「蘇丹色素一號」及高雄市衛生局通知通路商販售至台南市，台南市計有7家食品原料商曾進貨該批次，於1日立即會同台南市政府消保官前往調查該批產品流向。

▲台南市衛生局會同台南市政府消保官，前往台南7家販售含蘇丹紅咖哩粉批次產品，命下架回收追產品流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局等稽查人員查「名响商行」進貨750盒，下架回收118盒（70.8公斤）；「銘勝企業有限公司」進貨30盒，下架回收30盒（18公斤）；「開南食品有限公司」2門市進貨118盒，下架回收11盒（6.6公斤）；「大家國際公司」進貨35盒，下架回收26盒（15.6公斤）；「豪星商行」進貨60盒，已無案內產品；「長贏商行」進貨34盒，下架回收19盒（總計11.4公斤）；「宗泰行」進貨34盒，下架回收5盒（總計3公斤）。衛生局命業者盡速通知下游業者回收，並持續追蹤問題產品流向，以維護民眾食的安全。

▲台南市衛生局會同台南市政府消保官，前往台南7家販售含蘇丹紅咖哩粉批次產品，命下架回收追產品流向。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局呼籲，輸入業者務必落實自主管理，自國外輸入辣椒粉相關產品，應將蘇丹色素列入驗收標準，請國外廠商提供檢驗報告，並於輸入後自主檢驗，確認符合規定後再販賣或製造加工。另食品業者應配合衛生局查核，並提供詳實資訊及相關資料，如拒絕提供或提供不實資料，將依違反食安法第47條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。消費者若有任何食安問題，請洽詢衛生局食品藥物管理科免費服務專線0800-285-000。

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