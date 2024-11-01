結合2024台灣設計展展域空間　「台南早餐生活節」重磅登場

▲第2屆「台南早餐生活節」在睽違3年之後，即將2日至3日登場，在台南市美術館二館帶來一場空前的早餐設計饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第2屆「台南早餐生活節」在睽違3年之後，即將2日至3日登場，在台南市美術館二館帶來一場空前的早餐設計饗宴，2日至3日前來美術館二館觀賞的民眾，除了可欣賞台灣設計展精彩作品，還可以體驗台南迷人的早餐文化，感受視覺味覺雙饗宴。

「屾屾市」團隊與「早安美芝城」攜手合作，邀請來自台灣、日本、香港、韓國、丹麥等上百個品牌齊聚，為早餐注入嶄新的設計美學，展現藝術家們對於早晨生活的美好想像。主辦單位「屾屾市」團隊表示，適逢台南400年，「台南早餐生活節」重磅回歸，結合台灣設計展周邊場域，打造「跨界開創美食體驗」、「打破傳統早餐體驗」、「匯聚上百個國際品牌」、「建築美學重塑早餐空間」、「跨界設計力注入視覺活力」、「沉浸式美學饗宴」等六大亮點，展現台南旺盛的創造力與生活美學。

此次早餐生活節邀請英國倫敦大學建築設計師葉昭甫，以菜市場餐桌的俯視圖概念為靈感，設計六棟獨立的建築結構，命名「早餐生態圈」。建築運用圓與三角的幾何，與美術館建築相呼應，並透過異材質的融合，呈現從清晨到日落的光影變化，將為人們帶來豐富的視覺時間感體驗，也展現出「台南24小時皆可享用早餐」的文化理念。主視覺則由仰角視覺整合周雨衛設計師及插畫家「小虎day by ericoco」操刀，以早餐防油紙袋為概念，承裝滿滿、滿出來的台南早餐和小虎，營造「台南早餐總是豐盛到讓人吃飽睡好的滿足感」。

2024台南早餐生活節於11月2日至11月3日午後14:00至20:00在台南市美術館二館、永福路與友愛街交叉口廣場，展開一場下午開場的早餐盛宴。特別打破傳統早餐的時間限制，完美詮釋台南「從早吃到晚」的獨特文化。白天由早安美芝城與台北冰淇淋世界亞軍 Double V、台南人氣烘焙品牌小丞事聯名推出「早美冰桌雪堡」。入夜後，「晚安美芝城」則與酒吧 Mikkel 米凱樂、栖.Habitatto 及 Tor Dāy 合作，推出「開醺早餐」系列，並特製「晚安帥哥秘製扣肉堡」，創造獨特的台式微醺美食體驗。

「2024台灣設計展」即日起～11/10（日）開展，從台南市立美術館二館、市定古蹟西市場、香蕉倉庫兩大主展區，延伸至周邊藝文特區、歷史場域等5座衛星展區，集結上百位設計師，用設計勾勒台南今昔風華，整個台南成為台灣的藝術與創意中心，光是在開幕首日，就吸引超過30萬人次走訪。本週加入「早餐生活節」兩日活動，為台南美食注入設計元素，勢必成為台南週末最受矚目的活動焦點。