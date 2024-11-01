前台南市議長郭信良索賄重判13年　藍軍：介入市長選舉太明顯

▲前台南市議長郭信良因案判13年，市議會國民黨團發言人蔡育輝質疑賴清德總統，介入台南市長選舉太明顯。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市議長郭信良被判13年，市議會國民黨團發言人蔡育輝質疑，在賴清德總統影響下司法審理郭信良市地重劃案，速度之快寫下紀錄，怕有意參選台南市長的陳亭妃，在多份民調中都把對手賴清德愛將林俊憲狠狠甩在後頭，而用司法重判陳亭妃政治夥伴郭信良，蔡育輝指賴清德總統介入台南市長選舉太明顯，相信選民自有公斷！

市議會國民黨團發言人蔡育輝指出，郭信良前議長被控安南區佃西自有市地重劃收賄案，審理速度快得讓人咋舌，為什麼會這麼快，他認為就是賴清德總統利用總統的職權來影響司法，郭信良究竟有沒有收賄，司法都可以依證據來辦案起訴並判決，但在郭信良一直說沒收賄，對價關係和金流查清楚了嗎？為何一審急著宣判？面對這項判決，坊間議論紛紛。

蔡育輝表示，民進黨不是一直自詡他是民主進步黨嗎？民主政治就是相互競爭、監督制衡的政治，2026台南市長選舉，陳亭妃早就清楚表達參與民進黨初選之意，而林俊憲則是不甩賴清德總統說的現在不談市長選舉指令，早就在全台南是每一區每一個角落，高掛大大的競選看板，賴清德總統一天到晚回台南本命區，是都沒看到？賴總統是默許自己愛將可以把自己的話當耳邊風，卻不許陳亭妃參與民主競爭，還想沒收民進黨初選？而鄭文燦案更是司法干預的明證。

蔡育輝指出，目前多份民調都顯示深耕台南的陳亭妃，賴清德總統愛將林俊憲20多％，是因這些民調讓賴清德總統利用職權影響力，讓司法速審速決嗎？請問司法何時速審速決過？民進黨前中執委郭再欽，學甲爐碴案調查多年多，2022年被起訴，不法所得高達20幾億元，一審判決了嗎？蔡育輝說「沒有」，此案還躺在一審，會拖這麼久，是因為郭再欽跟賴清德、林俊憲的關係嗎？陳宗彥貪污和性醜聞案，拖了11年，一審宣判了嗎？這也沒有！是否又是因為陳宗彥是賴清德總統的大弟子，又跟林俊憲系出同門，所以司法碰到這幾位就採拖字訣？

蔡育輝指出，司法是公平正義的最後一道防線，郭信良前議長一審重判13年並褫奪公權8年，郭信良沒有前科，貪汙治罪犯行是7年起跳，為何一審會下重手直接判13年，是要毀了郭信良的政治前途嗎？坊間都說賴清德總統出手了，陳亭妃民調贏再多都沒用，蔡育輝強調，若事實真如外界所言，賴清德總統利用政治力影響司法，介入台南市長選舉的痕跡太明顯，那陳亭妃的台南市長黨內初選會被「沒收」嗎？大家都在看！