美女兵失蹤2天後「陳屍垃圾桶」　21歲士兵被控謀殺！今年已第2宗

▲美兵蘭西（右）被控涉嫌謀殺女中士羅克（左），並棄屍垃圾桶。（組圖／翻攝自美國軍方、美國警方）

記者葉睿涵／編譯

美國密蘇里州23歲女中士羅克（Sarah Roque）10月下旬在倫納德伍德堡（Fort Leonard Wood）發現遭人殺害後陳屍垃圾箱。如今美軍宣布，該基地21歲的士兵蘭西（Wooster Rancy）被指控犯有謀殺和妨礙司法公正罪，引發社會關注。

據美聯社報導，來自印第安納州的羅克是一名探雷犬訓練員。她於2020年入伍，隸屬於第5工兵營，還曾獲頒軍隊嘉獎獎章、國防服務獎章及良好行為獎章等榮譽。今年10月20日，羅克在失蹤2天後，遺體在基地的垃圾桶中被人尋獲。

當局隨後對此案展開調查，並迅速逮捕該基地21歲的士兵蘭西。調查人員認為，羅克是在失蹤當日慘遭蘭西殺害後棄屍。目前，軍方尚未透露有關案件的死因和潛在動機等細節，僅強調基地人員及當地社區現在不會受到威脅。

無暴力組織（Futures Without Violence）資料顯示，美國女兵在軍中特別容易受到暴力侵害，因為她們遇到糾紛時，無法與支持她們的家人和朋友接觸。自2020年以來，美國已發生3宗西班牙裔美國女兵在軍中遭遇暴力身亡的案件。

今年5月，23歲的陸軍士兵阿吉拉（Katia Dueñas Aguilar）在路易斯安那州坎貝爾堡附近的家中，頸部和上半身遭刺68刀後死亡。2020年，德州胡德堡20歲女兵吉倫（Vanessa Guillen）被發現陳屍在萊昂河（Leon River）邊，遺體還慘遭肢解。調查顯示，吉倫因在無意間發現技術兵羅賓遜（Aaron David Robinson）與同營的已婚女兵阿吉拉（Cecily Aguilar）有染，而被謀殺。