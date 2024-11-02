美韓2+2會談首次「關切中國挑釁」　外交部：持續合作面對威權國家

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國與韓國日前在華府召開「2+2」部長級對話，並於會後的聯合聲明中，首度納入「台海和平穩定」的議題，其中，還關切中國近期透過環台軍演等挑釁舉措，升高緊張情勢。對此，外交部今（2日）表示，面對威權國家強化協作、破壞和平穩定與國際秩序，我國將持續與美韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於美東時間10月31日在華府與韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）及國防部長金龍顯（Kim Yong-hyun）召開「2+2」部長級對話。

外交部指出，美、韓於會後的聯合聲明強調，維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並關切中國挑釁舉措，尤其是近期升高緊張局勢的環台軍演。

「雙方一致同意中國不應再採取任何可能破壞台海和平穩定的行動，並重申支持和平解決兩岸議題，雙方另表達強烈反對任何企圖片面改變印太水域現狀的行徑」。

此外，外交部說明，美國國務卿布林肯也在美韓「2+2」會談記者會上，重申維持台海和平穩定的重要性。外交部強調，這次是美韓首度將對台海和平穩定的重視納入「2+2」會談聯合聲明，也是雙方在10月30日召開第56屆「安全諮商會議」後，再次重申台海和平穩定的重要性。

外交部表示，對美、韓兩國高層接連公開傳達此堅定立場，並關切中方環台軍演行徑，外交部表示歡迎與肯定，也強調「面對威權國家強化協作、破壞和平穩定與國際秩序，我國將持續與美韓等理念相近國家合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮」。

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