美選倒數3天！外媒曝「結果恐拖幾天才出爐」　背後原因曝光

▲賀錦麗和川普即將在本周展開角逐總統寶座的最終戰，但人們不一定能在選舉當晚得知結果。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國即將於11月5日舉行總統大選，但由於郵寄選票數量增加，人們恐怕難以再像過去一樣，在選舉當晚得知結果。這是因為郵寄選票需要更長的時間來開封、驗票和統計，因此媒體認為，最終結果可能要在選舉日結束之後才能揭曉。

據ABC報導，從過去幾屆選舉看來，選舉結果有越來越晚公佈的趨勢。上一屆2020年的總統選舉雖然在11月3日（星期二）舉行，但結果卻延遲了4天，遲至11月7日（星期六）才終於出爐，而相同的情況也發生在了2022年的國會選舉上。

報導稱，在這一屆美選中，選舉結果的揭曉時間取決於選情的激烈程度，以及各州的計票速度。就目前的情況而言，由於現階段的選情膠著，因此人們實在難以預測實際結果。不過，外界可以對各州需要多長的計票時間進行猜測。

有些州因為法律規定的計票程序較快或郵寄選票較少，計票速度相對迅速；有些州則受法規影響無法加速計票，或郵寄選票比例高而計票較慢。ABC指出，在本屆選舉中，多數地區的計票速度應該會和前幾屆相似，不過那些已制定新法的州，結果出爐的時間可能會變長，但也有可能變短。受這些不同因素影響，選民等待選舉結果揭曉的時間也可能有所差異。