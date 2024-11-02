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台海局勢受美選牽動！台灣遭川普控「搶走晶片業」　面臨一大挑戰

▲▼ 美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（左）、前總統川普（右）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

距離美國總統大選投票僅剩不到4天，究竟民主黨參選人賀錦麗與共和黨候選人川普的對決中，誰才能登上白宮大位，深深牽動著台海局勢的發展。不過，兩位候選人對於台灣的搖擺態度，使外界霧裡看花，儘管學者認為未來台海戰爭爆發的機率不高，但台灣當局應該審慎思考，該如何讓美國新政府看見台灣擁有的價值。

綜合外媒報導，隨著中國近年來在軍事上加強對台灣施壓、屢次展開圍台軍演，聲稱台灣是「神聖不可分割的領土」，並拒絕排除使用武力作為達成統一之手段後，台海成為令國際擔憂的火藥庫。美國中情局局長伯恩斯（William J. Burns）更認為，中國國家主席習近平已下令軍隊做好2027年入侵台灣的準備同時要求各部隊加強備戰。

在此之際，賀錦麗與川普之間的選戰，恐將為台灣帶來許多未知的考驗。台灣東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析，其實川普政府將為台海帶來更多不確定性，因為先前川普曾在採訪時表態，「美國不能承諾保衛台灣」，而美國打算與中國討價還價，至於美國政府則是從過去以來在「部署軍隊保衛台灣」議題維持「戰略模糊」。

至於現任美國總統拜登則是多次表示，一旦有其必要，將針對台海衝突進行干預，不過白宮每次在發表聲明時都收回該項說法，而賀錦麗與川普則從未明確表態，甚至賀錦麗在最近一次的採訪中更強調「華府不應尋求與中國發生衝突」，且拒絕透露美國是否將不惜動用軍事力量支持台灣。

對此，川普則指控台灣竊取美國的晶片產業，因此他建議台灣向美國支付國防訓練，引起民眾的不安。美國前白宮國安顧問波頓（John Bolton）曾向BBC表示，一旦川普連任總統，則台灣「可能會完蛋」。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛分析，台灣無疑對美國總統大選的競選結果感到焦慮，「有人擔憂，賀錦麗可能會比拜登更加專注於內政事務。也有人擔憂川普的『重商主義』恐怕將代表著美國新定位後，在國際事務的參與上更往後退一步。」

報導提到，儘管北京當局一再抗議，但美國仍向台灣出售數十億美元的軍事裝備與彈藥，包括F-16戰鬥機與軍艦，美國國務院更於近期批准一項20億美元的對台軍售，其中包括先進的地對空飛彈系統，不過受到俄烏戰爭、以色列與中東衝突、新冠肺炎等影響，導致美國延遲交付武器。

針對未來台灣將在美國大選後面臨何種難題，美國德州山姆休士頓大學政治系副教授翁履中認為，「儘管未來數年以內中國不會武力犯台，但台灣所面對的難題，在於如何讓美國新政府看見台灣的價值，而台灣是否懂得適時向美國說不」。

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