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北韓軍上戰場了！澤倫斯基促盟友「停止隔岸觀火」　美國、南韓給回應

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲隨著北韓派軍俄羅斯提供援助，澤倫斯基促請西方盟友「不要再袖手旁觀」。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓派兵援俄後，國際局勢進一步緊張。烏克蘭總統澤倫斯基11月1日呼籲盟友停止「袖手旁觀」，儘快採取行動遏制北韓軍隊駐紮俄羅斯的問題。對此，美方表示該國將與南韓等國討論可能應對的措施；而南韓則透露他們正在衡量各個可能的選項。

據路透社報導，澤倫斯基在Telegram發布影片，表示北韓的軍事能力、飛彈部署，以及生產武器的技術已有所提升，若任其持續參與戰爭，恐將改變戰事格局，「不幸的是，他們現在將學習現代戰爭」。澤倫斯基強調，目前已有數千名北韓士兵逼近烏克蘭邊境，迫使烏克蘭面臨更嚴峻的防禦挑戰，「但全球將再度旁觀烏克蘭受難」。

澤倫斯基進一步指出，烏克蘭已掌握北韓軍隊的駐地情報，但由於西方盟友遲遲未為烏方提供必要的遠程武器，導致烏克蘭的士兵只能眼睜睜看著北韓軍隊走向戰場。澤倫斯基痛批這些盟友「隔岸觀火」的行為，直言全球若真的想要阻止戰事擴大，就必須立刻行動，否則這只會凸顯盟友們言行不一的矛盾。

此前，澤倫斯基在南韓電視在KBS的採訪中，也抨擊西方盟友對北韓派兵援俄一事「零反應」。美國國務卿布林肯表示，目前俄羅斯境內的北韓軍力已達1萬人，其中8000人被派駐在南部庫斯克（Kursk）地區；美國將密切關注當地情況，並與南韓等國討論可能的應對措施。

南韓外交部長趙兌烈1日被問及首爾是否會向烏克蘭提供武器時，表示南韓正在衡量各個選項，但南韓將根據北韓軍隊的參戰規模，以及北韓從俄羅斯獲得的回報，來進一步研議對策。然而，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）日前已向俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）承諾，北韓將支持俄羅斯，直到在俄烏戰爭取得勝利為止。

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