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美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

當奧蘭多市1日凌晨正在慶祝萬聖節時，一名青少年槍手混入人潮，在不同的2個地點開槍，造成2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝Ｘ／Orlando Police）

▲當奧蘭多市1日凌晨正在慶祝萬聖節時，一名青少年槍手混入人潮，在不同的2個地點開槍，造成2人死亡、6人受傷。（圖／翻攝Ｘ／Orlando Police）

圖文／CTWANT 

美國當地時間11月1日凌晨，佛羅里達州奧蘭多市發生槍擊事件。當時許多人正聚集在市中心慶祝萬聖節，一名青少年槍手混入人潮，在不同的2個地點開槍，造成2人死亡、6人受傷。事後這名17歲的青少年槍手被警方當場制伏。

據《紐約郵報》報導，奧蘭多市警察局長史密斯（Eric Smith）週五上午在新聞發布會上表示，凌晨1點07分左右，在奧蘭多市中央大道與奧蘭治大道發生槍擊事件，數分鐘後奧蘭治大道以北一個街區又發生了第二起槍擊事件。不幸的是，現場有2人死亡、6人受傷。傷者年齡在19至31歲不等，他們被送往奧蘭多地區醫療中心，情況穩定。

史密斯表示，犯下這起槍擊事件的槍手年僅17歲，名叫傑倫‧德溫‧艾德格（Jalen Dwayne Edgar）。艾德格2023年曾因重大盜竊罪被捕，但之後又獲釋。他在第二次向人群開槍時被警方發現，當場被制伏後逮捕。

史密斯局長說明，由於萬聖節晚上的慶祝活動是奧蘭多市警方一年中最忙碌的一晚，現場約有100名警察在該地區執勤，因此得以及時反應。史密斯補充說明，當晚可能有5到10萬人在街頭聚集慶祝。

史密斯提到，以往在萬聖節慶祝活動期間，警方會在市中心各處設立檢查站並使用嗅探犬來篩查武器。然而，2023年佛州新法律允許大多數人無證攜帶隱蔽武器，使得此類篩查難以實施。史密斯表示：「修法之後，只要符合條件，（民眾）就可以在公共場合攜帶武器。」

目前，警方仍在訊問艾德格以查明作案動機。而佛羅里達州檢察官貝恩（Andrew Bain）表示，當局正在考慮是否以成年人身份起訴艾德格，並指出由於多人受害，以及在公共場合開槍的性質，已經符合了罪行加重以成年人身分被起訴的要素。

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