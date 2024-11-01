面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

▲一名求職男到建築公司應聘，面試官稱要檢測應酬能力，他連打19局輸掉約新台幣68000元，事後才驚覺是詐騙。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

又有新詐騙手法！湖北有一名楊姓男子求職中，應聘一間建築公司，面試官聲稱要檢測他的「應酬能力」，將他帶往一間棋牌室與2員工玩撲克牌「鬥地主」，他玩19局輸了人民幣15000元（約新台幣68000元），面試官騙光楊男的錢後請他回家等通知；楊男面試完才發現不對勁，報警後確認自己遇到以面試為藉口的詐騙。

根據陸媒《湖北廣播電視台》報導，湖北武漢有一名楊姓年輕男子投履歷到一間建築公司，成功獲得面試機會。楊男在約定的日期前往面試，與公司面試官談了一下子後，對方表示要檢測他的應酬能力，將他帶到公司內部的一間棋牌室，請楊男與2名員工玩撲克牌遊戲「鬥地主」。

楊男想說要努力展現自己，與2人連續玩了19局，卻輸了人民幣15000元（約新台幣68000元），把身上的錢都輸光，面試官就告訴他回家等通知。楊男返家後才察覺不對勁，趕緊報警，經警方調查後確認他去面試的建築公司，實際上是個詐騙集團，除了他以外還有多名受害者。

在警方進一步了解後，這間公司的負責人有犯罪前科，因為曾在建築公司做過相關業務，故找來詐騙同夥成立新公司，以假的招聘訊息，誘騙求職者來面試，然後用賭局騙光求職者的錢。目前詐騙集團已遭警方依法刑事拘留，部分不法所得也還給被騙的求職者。

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