單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

▲庫普伍德。（圖／臉書 Dion Coopwood）

圖文／CTWANT

美國芝加哥有個貧困的單親家庭，多年來在充斥著毒品和幫派的環境中生活，母親約翰遜（Kimberly Johnson）儘管患有關節炎，依然堅持打多份工撫養4個孩子，如今辛苦了大半輩子，長大成人的長子庫普伍德（Dion Coopwood）花了50萬美元（約新台幣1596萬元）讓母親退休，並為母親建造了新房，還送給她信用卡、豪車等。

據《每日鏡報》報導，這家人在芝加哥南部生活，當地環境糟糕，充斥著毒品和幫派，多年來母親約翰遜一邊在福特的裝配線工作，一邊靠賣帽子賺取佣金，同時還要一人撫養4個孩子。所幸這些打拼的點滴小孩們都看在眼裡，為了報答母親，都成為品行良好、刻苦耐勞的孩子。

其中，今年40歲的長子庫普伍德在校期間是位前途無限的籃球運動員，在從事銷售職業之前獲得了大學的全額獎學金，畢業後他在人壽保險、手機和太陽能等多個行業擔任推銷員，而後取得了成功的職業生涯，擔任線上信用改善公司的執行長，「我的生活發生了巨大的變化，我沒有任何經濟上的擔憂或限制，我能夠照顧我的妻子、孩子和媽媽。」

為此，庫普伍德決定花50萬美元讓母親退休，2022年則將母親從家鄉芝加哥搬到了他位於美國喬治亞州亞特蘭大的新家。為了表達謝意，他在後花園為她建造了1棟價值15萬美元（約新台幣478萬元）的房子，給了她1張無限信用卡，給她買了1輛價值7萬美元的保時捷（約新台幣223萬元)。

不僅如此，庫普伍德還經常載母親和家人一起去享受奢華的假期，他們最近的旅行包括5月的牙買加，他們在一家每晚8千美元（約新台幣25萬元）的五星級酒店住了一星期，以及去年12月的迪拜，費用超過10萬美元（約新台幣319萬元）。對此，約翰遜表示，非常感激自己所擁有的一切。

庫普伍德感性地說，自己看著媽媽在他的整個童年時期都在掙扎，看著媽媽入不敷出，即使如此每年聖誕節，媽媽都會想辦法滿足小孩想要的一切，「我們的生活並不奢華，但這是一個充滿愛的家庭，她把我們養育得很好，所以現在對我來說，我的責任是照顧我的媽媽，這是不言而喻的。」

庫普伍德指，在許多貧困的家庭中，有些父母選擇把孩子送去收養或者把他們交給父母，或選擇用吸毒逃避一切，但媽媽從來沒有這樣做過，所以現在對他來說，自己的責任就是照顧媽媽，這是不言而喻的。”

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