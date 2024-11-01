　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

▲▼習近平會見澳門候任特首岑浩輝 表達充分信任。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平1日在北京會見澳門候任特首岑浩輝。（圖／翻攝自新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平1日在北京會見澳門候任特首岑浩輝。習近平說，岑浩輝愛國愛澳立場堅定，中央充分肯定、充分信任。岑浩輝對於獲得中央任命「深感榮幸」，強調堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

新華社報導，習近平11月1日下午在北京人民大會堂會見新當選並獲中央政府任命的岑浩輝。

在習近平的見證下，中國國務院總理李強向岑浩輝頒發了任命他為中國澳門特別行政區第6任行政長官的國務院第794號令。

習近平說，岑浩輝曾長期擔任終審法院院長，愛國愛澳立場堅定，依法履職、恪盡職守，為澳門繁榮穩定作出了積極貢獻；在行政長官選舉中獲得高票提名、高票當選，表明澳門社會的廣泛認同和支持。「中央對你是充分肯定、充分信任的。」

習近平並稱，「一國兩制」是符合國家、民族根本利益，符合澳門根本利益的好制度。中央將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，確保「不會變、不走樣」。

他提到，中共20屆三中全會對「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。這為澳門融入中國式現代化、實現自身更好發展指明了方向，提供了新的歷史機遇。

習近平向岑浩輝表示，「希望你勇挑重擔、不負使命，帶領特別行政區新一屆政府，團結社會各界，戮力同心、守正創新，擔當進取、善作善成，不斷開創具有澳門特色的『一國兩制』實踐新局面，為強國建設、民族復興作出更大貢獻」。

據報導，岑浩輝對中央政府任命他為澳門第6任行政長官「深感榮幸」，決心在習近平和中央政府的領導下，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，維護國家主權、安全、發展利益，更好融入和服務國家發展大局，提升公共治理能力和管治水準，加快推進經濟適度多元發展，大力改善民生，推動澳門各項事業全面發展。

岑浩輝將於12月20日澳門主權移交中國25週年當天宣誓就任，任期5年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華：跟你們拼了
AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了
快訊／今彩539頭獎今晚開出1注　獎落「這縣市」
踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽
王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」　一天只花3元失控喊：好鹹啊

雙11晚會不辦了！阿里巴巴：活動預算補貼給商家

中美經濟金融工作組第6次會議後　公告未提保持溝通

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

環時前總編胡錫進解除禁言！連發兩文談房市「教不賠錢秘訣」

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

狗主子們颱風天堅持出門　奴才無奈冒雨集體崩潰XD

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

面試官出題「玩撲克牌」測應酬能力　求職男連打19局！回家才想通

大陸手機「修一半電池爆炸」　維修員慘遭火焰噴臉

對外擴大開放　中國全面取消製造業外資准入限制

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地　擔架抬出急送醫

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」　一天只花3元失控喊：好鹹啊

雙11晚會不辦了！阿里巴巴：活動預算補貼給商家

中美經濟金融工作組第6次會議後　公告未提保持溝通

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

環時前總編胡錫進解除禁言！連發兩文談房市「教不賠錢秘訣」

快訊／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

12小時後小巨蛋繼續唱！　劉德華不忍喊話：我要跟你們拼了

福原愛開心慶36歲生日！微博曬短片「感謝媽媽」時隔3年破冰

劉德華太帥「連上廁所都被認出」！　喊話觀眾：不要勉強喜歡我

快訊／今彩539頭獎今晚開出1注　獎落新北鶯歌

彰化騎士139縣道犁田　過大彎道「壓樹葉」離奇慘摔

習近平會見澳門準特首岑浩輝　稱一國兩制是符合雙邊利益的好制度

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽　反骨酷炫全都錄

12星座「最新一週運勢」曝！天蠍有財入袋、水瓶遇到怪人

史丹利受邀上心靈課　「裝出來的微笑更詭異」中肯看法掀網友共鳴

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大陸熱門新聞

35歲東北姑娘身價8.5億進富豪榜 創業5年公司估值破百億美元

國台辦要台灣解除禁團令　陸委會要求放陸客

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相超悲傷

陸19歲男闖校園殺人　女大生哭喊：我錯了

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

大陸手機「電池爆炸」　維修員遭火噴臉

新婚半年驚見尪包藏「1藥物」！人妻怒離婚

陸百萬網紅吃豬飼料挑戰「節省度日」 一天只花3元失控喊：好鹹啊

重慶色男故意連撞年輕女孩胸部 民眾尾隨手機全都錄

停辦雙11晚會！阿里：活動預算補給商家

遼寧山東雙航母首次編隊演練 艦載機凌空飛躍各式護衛艦大秀肌肉

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

更多熱門

相關新聞

習近平赴黨校談「關鍵少數」 籲領導幹部帶頭「凝心聚力」推動改革

習近平赴黨校談「關鍵少數」 籲領導幹部帶頭「凝心聚力」推動改革

中共中央總書記習近平29日前往中共中央黨校（國家行政學院），出席省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班並發表談話。習近平表示，進一步全面深化改革，「領導幹部」既要發揮「關鍵少數」的關鍵作用，又要廣泛凝聚共識、充分調動一切積極因素，「切實做好改革輿論引導工作。」

習近平要求拜登「反對」台獨遭拒　他分析美近期動作：紮實台美關係

習近平要求拜登「反對」台獨遭拒　他分析美近期動作：紮實台美關係

官員曝：習近平要求拜登表明「反對」台獨

官員曝：習近平要求拜登表明「反對」台獨

為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境 澳門破獲史上最大走私毒品案

為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境 澳門破獲史上最大走私毒品案

「金磚峰會」建構世界新秩序

「金磚峰會」建構世界新秩序

關鍵字：

習近平澳門岑浩輝

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

劉德華才唱5首歌　突趴平在吊臂舞台

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面